7醫生「免針紙」下月9日失效 盧寵茂稱需足夠權力承擔抗疫責任

政府在「免針紙案」司法覆核敗訴後修例，昨起賦權醫務衛生局長廢除有懷疑的「免針紙」，局長盧寵茂同日宣告14日後廢除7名涉嫌濫發「免針紙」私家醫生所簽發的全部「免針紙」，即下月9日失效。他強調，政府敗訴後修例並非「輸打贏要」，而是有責任保障市民健康、履行抗疫責任。有立法會議員形容政府今次修例做法粗暴，是自己打擊自己的管治威信，亦有行政會議成員以「要確保射入12碼」比喻修例，認為政府絕非「搬龍門」。

高等法院上周五(21日)裁定政府無權廢除「免針紙」，政府4日後修改法例第599L章、昨起生效。有7名私家醫生被指涉嫌濫發「免針紙」，盧寵茂在修例生效首日隨即宣告他們發出的所有「免針紙」，將於下月9日失效，有關「免針紙」亦不得用以符合「疫苗通行證」的要求。當局指，有關醫生可按規例在下月1日或之前，向醫務衛生局長作書面申述。

政府表示，局長作出整體失效宣告前已考慮所有因素，包括合理懷疑7名醫生簽發任何一張「免針紙」前，未有為病人臨床評估，以及他們在特定時間內簽發的數量、模式和方式等。政府又稱，考慮有關因素和基於現有資料、紀錄，局長認為廢除相關「免針紙」符合公眾利益。據醫健通紀錄，今次廢除涉及近2萬張仍在有效期內的「免針紙」，佔所有仍有效的逾半。



狄志遠：打擊管治威信

社福界立法會議員狄志遠昨稱，濫發「免針紙」的確影響防疫，惟指出政府在司法覆核敗訴後修例，是粗暴的處理做法，形容是自己打擊自己的管治威信。他續說，當局在最初有意見提到政府是否有權廢除「免針紙」時愛理不理，以為有足夠權力處理。他估計政府或明白到沒有法律基礎，故不敢提出上訴，建議政府當時應提出上訴，既可讓社會有機會討論，亦符合公眾利益和法律程序公義，又對於當初政府決策時欠深思熟慮感失望。