7醫生「免針紙」下月9日失效 盧寵茂稱需足夠權力承擔抗疫責任

政府在「免針紙案」司法覆核敗訴後修例，昨起賦權醫務衛生局長廢除有懷疑的「免針紙」，局長盧寵茂同日宣告14日後廢除7名涉嫌濫發「免針紙」私家醫生所簽發的全部「免針紙」，即下月9日失效。他強調，政府敗訴後修例並非「輸打贏要」，而是有責任保障市民健康、履行抗疫責任。有立法會議員形容政府今次修例做法粗暴，是自己打擊自己的管治威信，亦有行政會議成員以「要確保射入12碼」比喻修例，認為政府絕非「搬龍門」。
高等法院上周五(21日)裁定政府無權廢除「免針紙」，政府4日後修改法例第599L章、昨起生效。有7名私家醫生被指涉嫌濫發「免針紙」，盧寵茂在修例生效首日隨即宣告他們發出的所有「免針紙」，將於下月9日失效，有關「免針紙」亦不得用以符合「疫苗通行證」的要求。當局指，有關醫生可按規例在下月1日或之前，向醫務衛生局長作書面申述。
政府表示，局長作出整體失效宣告前已考慮所有因素，包括合理懷疑7名醫生簽發任何一張「免針紙」前，未有為病人臨床評估，以及他們在特定時間內簽發的數量、模式和方式等。政府又稱，考慮有關因素和基於現有資料、紀錄，局長認為廢除相關「免針紙」符合公眾利益。據醫健通紀錄，今次廢除涉及近2萬張仍在有效期內的「免針紙」，佔所有仍有效的逾半。
狄志遠：打擊管治威信
社福界立法會議員狄志遠昨稱，濫發「免針紙」的確影響防疫，惟指出政府在司法覆核敗訴後修例，是粗暴的處理做法，形容是自己打擊自己的管治威信。他續說，當局在最初有意見提到政府是否有權廢除「免針紙」時愛理不理，以為有足夠權力處理。他估計政府或明白到沒有法律基礎，故不敢提出上訴，建議政府當時應提出上訴，既可讓社會有機會討論，亦符合公眾利益和法律程序公義，又對於當初政府決策時欠深思熟慮感失望。
「免針紙案」暫拘捕卅九人
盧寵茂昨到立法會出席流感和新冠疫苗接種活動後，被追問政府敗訴後修例是否「輸打贏要」，他強調事件並非權力問題，而是政府有很大責任保護市民健康，因此需要有足夠法律基礙賦權政府依法辦事，又形容今次事件是反映政府重視市民健康。盧寵茂未有正面回應事件會否打擊管治威信，僅重申要有足夠權力，政府才能承擔抗疫責任。
行政會議成員、資深大律師湯家驊昨表示，負責任的政府不應糾纏於具爭議的法律意見，而是要去解決問題。他不認同港府今次是「搬龍門」或「輸打贏要」，形容政府保障港人健康和安全的「龍門」一直都在，修例猶如有人犯規後要確保射入「12碼」，又稱病毒不會待弄清楚法律意見後才傳播。對於有人以病人權益反對修例，他表示感失望和詫異，又稱適宜接種但不去打針、寧願購買虛假證明的人便不是病人。律師會會長陳澤銘稱，事件證明本港司法制度行之有效，而政府透過修例處理被指越權事項也屬正常程序、無可厚非，但認為應多向公眾解說。
另外，盧寵茂昨回覆立法會議員書面質詢時表示，至今警方已就「免針紙案」拘捕39人，包括6名私家醫生、7名職員和26名病人，他們分別涉嫌干犯製造虛假文書、串謀欺詐及串謀製造虛假文書等罪，其中兩名醫生更分別被控3項不誠實意圖而取用電腦及兩項串謀欺詐罪。
新增確診5403宗
疫情方面，本港昨增5,403宗新冠肺炎確診，包括388宗輸入個案，再多7名患者離世。一名上周確診的約2歲半大男童，昨情況仍然危殆，續留醫伊利沙伯醫院兒科深切治療部。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，危殆男童病情反覆、腦部多個位置和功能受損，屬急性壞死性腦炎引發的病徵。劉宇隆又稱，男童前日已進行開顱減壓手術，目前情況並不樂觀。
衛生防護中心首次發現帶有變異病毒株Omicron BA.2.75.2的本地個案，涉及一名居元朗、已打兩劑新冠疫苗的76歲女子。聯合醫院放射及器官造影科過去兩日先後有10名員工確診，醫管局強調部門服務不受影響。