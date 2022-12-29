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2022-12-29 16:51:32

7間普通科門診診所 元旦紅日繼續開放（附列表）

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7間普通科門診診所 元旦紅日繼續開放

7間普通科門診診所 元旦紅日繼續開放。（資料圖片）

醫管局公布，因應部分普通科門診診所已啓動為新冠確診個案指定診所，於元旦日翌日假期，即明年1月2日，將有7間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，包括貝夫人普通科門診診所、觀塘社區健康中心、 聖母醫院家庭醫學診所、 油麻地賽馬會普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、屯門診所及元朗賽馬會健康院。發言人表示，已啟動的7間指定診所及遙距診症服務在公眾假期會繼續提供服務，支援社區的確診病人，特別是較高風險患者，提供適切治療，紓緩病徵。

服務時間由上午9時至下午1時，以及下午2時至5時。求診人士可如平日般透過電話或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

 

7間普通科門診診所 元旦紅日繼續開放

7間普通科門診診所 元旦紅日繼續開放。（政府新聞處截圖）

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