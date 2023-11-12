7項雨水排放系統改善工程　渠務署明年申撥款招標

跑馬地地下蓄洪池今年9月儲水量曾達到其最大設計容量。(甯漢豪網誌圖片)

本港今年夏季經歷多場大暴雨，新一份《施政報告》提出全速推展逾80億元的雨水排放系統改善工程。渠務署在下個年度將會為7項雨水排放系統改善工程，向立法會申請撥款和同步招標，並稱明年將完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化對本港雨水排放系統的影響。

大坑東跑馬地蓄洪池儲水量曾達上限

渠務署署理高級工程師(九龍及新界南)潘浩然指，現有4個分別位於大坑東、上環、跑馬地和秀茂坪安秀道的蓄洪池，在暴雨期間發揮明顯作用，其中大坑東和跑馬地地下蓄洪池，9月世紀暴雨時的高峰儲水量更曾達其最大設計容量。