7項雨水排放系統改善工程　渠務署明年申撥款招標

本港今年夏季經歷多場大暴雨，新一份《施政報告》提出全速推展逾80億元的雨水排放系統改善工程。渠務署在下個年度將會為7項雨水排放系統改善工程，向立法會申請撥款和同步招標，並稱明年將完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，評估氣候變化對本港雨水排放系統的影響。
大坑東跑馬地蓄洪池儲水量曾達上限
渠務署署理高級工程師(九龍及新界南)潘浩然指，現有4個分別位於大坑東、上環、跑馬地和秀茂坪安秀道的蓄洪池，在暴雨期間發揮明顯作用，其中大坑東和跑馬地地下蓄洪池，9月世紀暴雨時的高峰儲水量更曾達其最大設計容量。
尖沙咀秀茂坪正興建地下蓄洪池
現時渠務署正建造尖沙咀市政局百週年紀念花園和秀茂坪秀雅道遊樂場地下蓄洪池，以進一步紓緩九龍區水浸風險。署方下年度將招標興建的7項雨水排放系統改善工程，包括位於東區、黃大仙、觀塘、旺角、九龍城、大埔及「沙田及西貢」，希望藉同步招標盡力縮短工程設計、採購及施工時間。
另外，渠務署在全港不同地點安裝約300個「遠程防洪裝置」，24小時收集水位和潮位等數據，工作人員可用電話或電腦實時監察各河道或水道情況。發展局局長甯漢豪在網誌表示，相信加快落實多項防洪工程，可進一步提升本港防洪能力，更有效減低各區水浸風險。