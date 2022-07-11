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2022-07-11 15:09:33

7-11便利店今日推「大折日」 全線買滿100元享77折

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7-11便利店7月11日大折日 買滿100元享77折

7-11便利店7月11日大折日 買滿100元享77折。（fb「7-Eleven Hong Kong」圖片）

7-11便利店推出快閃一日限定優惠！今日711日是7-11便利店的「大折日」，由早上7時至晚上1159分，只要買滿100元或以上，即可享77折優惠。優惠只限今日。

7.11「大折日」推出多項優惠，購買指定本地或外遊卡即享折扣優惠低至77折；而yuu會員除了可賺積分外，亦可享優惠換購多款飲品，購買指定產品，更可7倍yuu積分。同時，使用WeChat Pay HK購物滿港幣$20，即可減$10；使用恒生enJoy 卡付款，可獲取3yuu積分！

但7-11提醒，部分貨品只限於指定店鋪提供。貨品數量有限，售完即止。亦要留意，優惠不適用於購買7-11預購貨品、yuu獎賞預訂貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、現金券、禮券、網上遊戲卡、流動電話儲值卡/電話卡/增值券/八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目，包括但不限於八達通最後10次紀錄列印、預付、電子券、賬單繳費、捐款、增值服務（包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG及其他電子錢包）、傳真及影印服務、手機充電服務、取件及退件服務、儲物櫃、泊車繳費、迪欣湖活動、自助洗衣服務等。

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