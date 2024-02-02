7.1立法會暴動案 王宗堯等4人罪成

案件昨在西九龍裁判法院(暫代區院)裁決，暫委法官李志豪在判辭指出，王宗堯自辯稱進入立法會唯一目的，是把充電器交予不知名記者，但李官質疑他大可以於大樓外交收或轉交其他記者，毋須冒險入內，加上片段顯示他離開會議廳前與一名戴黃頭盔、穿黑衣人士擁抱，認為行為明顯是表達支持和鼓勵。李官指，王進入現場的意圖明顯不過，裁定他暴動罪成。

2019年7月1日反修例風波期間，多名示威者晚上進入立法會綜合大樓會議廳，藝人王宗堯和兩名記者等6人早前否認暴動罪。法庭昨裁定王宗堯和另外3人罪成，還柙候判。同案兩名記者罪名不成立，但「進入或逗留在會議廳範圍」罪名則成立，保釋候判。

法庭不否定被告採訪說法

至於當時在立法會內採訪的黃家豪及馬啟聰，當時分別是負責採訪與拍攝的城大學生會編委成員，以及《熱血時報》記者。李官指聽取兩人道出當日流程後，不能否定他們拍攝採訪的說法，裁定暴動罪不成立。

兩記者逗留會議廳範圍罪成

不過兩人面對的逗留會議廳範圍罪，李官指黃家豪曾在會議廳內觸碰被示威者撕毀的小冊子，以拍攝損毀情況，但表示該物件為警方調查方向之內，拍攝時不應干擾案發物品，故裁定其罪成。

李官又稱，馬啟聰抵達大樓前立法會已發出要求所有人撤離的「紅色警示」，認為他並非對此懵然不知，裁定他罪成。同案另有8名被告早前已認罪，除兩名暴動罪不成立的被告外，其餘12人須還柙。