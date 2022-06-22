7.1遊韓免簽證僅需K-ETA 7天淨團費約1萬元

繼泰國及日本放寬旅客入境安排，港人離港「放風」再有新選擇，韓國駐香港總領事館宣布，7月1日起，持特區護照或英國國民(海外)護照(BNO)人士恢復免簽證入境旅遊、探親等短期訪問，不過需於出發前申請電子旅行許可「K-ETA」並獲批准，才能登上前往韓國航班及船隻。K-ETA由6月29日晚上11時起接受申請，申請費用1萬韓圜(約61港元)，有效期2年內可重複入境。所需資料包括電郵、護照等。南韓本月8日起，已開放讓不論有否打針人士免隔離入境；只需於Q-CODE檢疫情報系統預先登記資料。

K-ETA是韓國電子旅行許可，網站建議登機或船前最少72小時申請，1人可同時為30人申請。新安排為「韓迷」帶來喜訊，有旅行社指，昨涉韓國團查詢即時有所增加，不過因目前7天團團費、撇除返港檢疫酒店須約1萬元，較疫情前7,000至8,000元高，總費用與日本團相距不遠，不少旅客仍先考慮遊日。另外，韓國及泰國自由行套票也獲少許訂票，惟客人數量只及日本約一成。大熱的日本，即使自訂行程包團人均消費逾5萬元，7月已有3團成行。 (相關新聞見A2) K-ETA申請網址：https://consul.mofa.go.kr/en/main.do