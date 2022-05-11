7.17全港的士加價貴逾一成 起錶加3元 每跳加1至2毫

疫情下市民生活百上加斤，衣食住行開支樣樣升。
行政會議昨批准市區、
新界及大嶼山的士7月17日起加價，
落旗收費一律加3元，
其中市區的士起錶將加至27元，
而每次跳錶短途加2毫、長途加1毫，
每程車費將貴逾一成。
政府表示，批准加價是考慮了的士營運情況及市民接受程度，
但業界不滿加幅小，認為不足以減輕經營困難；
有市民認為加價後偏貴，日後「可能搭少點」：
亦有人指市道差，應顧及司機生計，
但希望「收貴啲，服務態度好啲。」
相隔5年，行政會議再通過的士加價申請，落旗收費劃一加3元。市區的士由24元加至27元；新界的士由20.5元加至23.5元；大嶼山的士由19元加至22元，增幅為12.5%至15.7%。至於「跳錶收費」繼續「短加長減」，短途每跳加2毫，之後每跳加1毫。按當局估算，車費平均加幅介乎11.54%至13.83%。以市區的士為例，短途車程每跳收1.9元，當車費累積超過93.5元，每跳改收1.3元。假設由尖沙咀乘的士去荃灣，現時收費約105元，加價後或者要收約117元，加幅超過11%。
有司機稱不擔心加價影響生意，相信有需要的乘客，仍會乘搭；亦有市區的士司機認為加得少，「加到30元就差不多」；但有司機擔心車租會上調，認為加車費都不會對自己的生計有明顯幫助。
車主協會研再申請加價
的士業界於2018年向運輸署提出起錶加6元至7元，如今獲批的加幅減半，業界對此感到失望。的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，4年來不論牌費、保費、維修費都有所上升，認為現時批准加價已太遲，不排除會再向運輸處申請。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠則認為，加價是無可厚非，相信大部分司機都贊成，希望運輸署可加快審批的士加價，建議2年加一次，讓司機收入可追上通脹。
政府冀吸引新人入行
運房局指，今次批准加價是考慮到的士車主及司機受疫情及營運成本上漲影響，收入少了，現行收費水平令的士在財務上難以維持營運，加上行業出現老齡化，希望透過增加司機收入，吸引新人入行，鼓勵業界改善服務及設備。本港的士服務質素一直為人詬病，不少市民均曾遇態度惡劣的司機，甚至曾遭拒載或無理加價等，因此政府批准加價的同時，亦建議推出一系列措施改善的士服務的整體質素，包括引入的士車隊管理制度、將的士的最高乘客座位數目增至6個；以及引入的士司機違例記分制度等。
乘客指加幅「犀利」 望加價後改善服務
市民對的士7月17日起加價反應不一，等候的士的許小姐直言「加得好犀利」，指目前「唔係好搵到錢」，好多人失業，經濟不太好，而她本身只會在趕急時、或前往巴士未能直達地方才搭的士，加價後會更加少坐。每天花不多於50元坐的士的莫先生稱，當然不希望加價，雖然負擔不太重，但指「呢個時勢，3蚊就3蚊」；笑言「起到身」也會減少坐的士。他稱唯有期望的士獲准加價後，服務態度可改善，指疫情嚴峻時「佢都無嘢撈」，現在市道好轉就不要「揀客」。
李小姐指加價後也會照樣坐的士，認為「需要截得佢嘅時候，都唔會話爭嗰幾多」，認為長途客加價後或多付約10元，指各行業也面對通脹壓力，的士司機也要「搵食」。陳小姐也認為加幅可接受，要拿重物、「唔想行咁遠」及下雨天也會選乘的士，並指「24蚊起錶好似都好幾年」，認為環境需要也無辦法。就電召的士服務愈來愈盛行，她指目前選擇電召或在街邊截車「一半半」，而部分電召平台的折扣優惠有吸引力。另有家長表示帶小孩外出乘坐的士較方便，即使加價仍會繼續乘搭。