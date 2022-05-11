7.17全港的士加價貴逾一成 起錶加3元 每跳加1至2毫

疫情下市民生活百上加斤，衣食住行開支樣樣升。 行政會議昨批准市區、 新界及大嶼山的士7月17日起加價， 落旗收費一律加3元， 其中市區的士起錶將加至27元， 而每次跳錶短途加2毫、長途加1毫， 每程車費將貴逾一成。 政府表示，批准加價是考慮了的士營運情況及市民接受程度， 但業界不滿加幅小，認為不足以減輕經營困難； 有市民認為加價後偏貴，日後「可能搭少點」： 亦有人指市道差，應顧及司機生計， 但希望「收貴啲，服務態度好啲。」

相隔5年，行政會議再通過的士加價申請，落旗收費劃一加3元。市區的士由24元加至27元；新界的士由20.5元加至23.5元；大嶼山的士由19元加至22元，增幅為12.5%至15.7%。至於「跳錶收費」繼續「短加長減」，短途每跳加2毫，之後每跳加1毫。按當局估算，車費平均加幅介乎11.54%至13.83%。以市區的士為例，短途車程每跳收1.9元，當車費累積超過93.5元，每跳改收1.3元。假設由尖沙咀乘的士去荃灣，現時收費約105元，加價後或者要收約117元，加幅超過11%。

有司機稱不擔心加價影響生意，相信有需要的乘客，仍會乘搭；亦有市區的士司機認為加得少，「加到30元就差不多」；但有司機擔心車租會上調，認為加車費都不會對自己的生計有明顯幫助。

車主協會研再申請加價

的士業界於2018年向運輸署提出起錶加6元至7元，如今獲批的加幅減半，業界對此感到失望。的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，4年來不論牌費、保費、維修費都有所上升，認為現時批准加價已太遲，不排除會再向運輸處申請。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠則認為，加價是無可厚非，相信大部分司機都贊成，希望運輸署可加快審批的士加價，建議2年加一次，讓司機收入可追上通脹。

政府冀吸引新人入行

運房局指，今次批准加價是考慮到的士車主及司機受疫情及營運成本上漲影響，收入少了，現行收費水平令的士在財務上難以維持營運，加上行業出現老齡化，希望透過增加司機收入，吸引新人入行，鼓勵業界改善服務及設備。本港的士服務質素一直為人詬病，不少市民均曾遇態度惡劣的司機，甚至曾遭拒載或無理加價等，因此政府批准加價的同時，亦建議推出一系列措施改善的士服務的整體質素，包括引入的士車隊管理制度、將的士的最高乘客座位數目增至6個；以及引入的士司機違例記分制度等。