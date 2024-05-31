7.2%人準確知道甚麼是「剩食」 近四成當廢物處理

現代社會有人將一些生長得「醜樣」但無損品質蔬果棄掉；又或是食品只過了「此日期前最佳 (Best Before) 」日期，食物亦無變壞下而棄之，這會造成「剩食」的浪費。有調查發現，僅7.2%人準確地知道甚麼是「剩食」；近四成人將剩食當廢物處理，大部分人未嘗參與捐贈食物。調查組織指，研究結果反映香港市民需要多了解「剩食」。

食安中心資料顯示，食品上的「此日期或之前食用(Use By)」日期關乎食物安全，過期後便不能吃。但「此日期前最佳(Best Before)」日期關乎食物品質而非安全。食品在過「最佳」日期後仍可供安全食用，但品質或非最佳。