7.21案7非白衣人全暴動罪成 官斥林卓廷「抽政治油水」

元朗7.21事件7名非白衣人被控暴動罪，包括立法會前議員林卓廷，區域法院昨裁定7人罪成。法官陳廣池指，不信納林卓廷是到場監察警方執法和保護市民，而是到場「抽政治油水，搜證來打擊敵人」，加上期間曾叫人「頂住先」、白衣人「夠膽唔好走」等，認為是調解緩和抑或火上加油「一目了然」。

陳廣池裁決時指出，首被告林卓廷的政治立場和角色在社會廣為人知，會否過度高估自己議員角色可緩和衝突值得商榷，又提到林在社交網站連發3篇帖文，定性在元朗聚集的群組為「黑社會分子」，渲染黑社會分子的介入自然產生「磁石效應」，吸引與其政治立場相近、在港島區遊行人士前往元朗。他又強調，閘外人士行為不當，不等於閘內人士可作挑釁或任何形式襲擊。