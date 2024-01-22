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2024-01-22 04:31:59
日報

7.4萬人跑渣馬 盛況回復疫前 萬金選手倍增 贏取446萬

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體育盛事「渣打香港馬拉松2024」昨日舉行，約7.4萬名跑手參加，規模回復至疫情前，現場氣氛非常熱鬧。昨清晨本港溫氣驟降，但有跑手指，天氣適合跑馬拉松，甚至跑起來「有啲熱」；而一如以往有跑手玩角色扮演，為10公里賽事添歡樂。

渣馬

本屆出席率有九成一，7.4萬名跑手清晨陸續起步。(蘇文傑攝)

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選手等候去洗手間。（蘇文傑攝）

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馬拉松共有842名選手受傷，大部分擦傷、扭傷。(蘇文傑攝)

今屆渣馬出席率達九成一，7.4萬名跑手昨清晨陸續起步。21公里半馬賽事，男子組由首次在港參賽的北京跑手孫曉陽取得冠軍；女子組冠軍則由港隊三項鐵人代表蔡欣妍奪得。至於有3萬人參加的10公里賽事，由來自北京的陳雨繁奪冠；女子組冠軍則是本地跑手曾曉彤。全馬賽事最終由非洲特邀跑手、肯尼亞的Seroi Anderson Saitoti及埃塞俄比亞的Medina Armino，分別贏得男女子組冠軍，而全馬本地最快的男女跑手，分別為黃尹雋及姚潔貞。渣馬跑道上除有一眾專業跑手作賽，亦有不少市民挑戰自己。市民吳先生以1小時26分鐘完成人生第一場半馬。他直言西隧的「魔鬼賽道」並非浪得虛名，比他想像中困難，因跑手須落斜後再上斜，且隧道內非常侷促；但在跑班作特別訓練下，他成功完成賽事。吳先生又指，天氣適合跑馬拉松，甚至跑起來「有啲熱」。

渣馬 街訪

吳先生：「魔鬼賽道」並非浪得虛名。

渣馬 街訪

伍先生(中)成為「萬金先生」，伍太太(左)以1分鐘之微無緣獲得獎金。

一分之微 痛失「萬金」

大會今年續設「萬金先生」和「萬金小姐」獎勵，即男女跑手分別能在3小時及3個半小時內完成全馬賽事，便可獲得1萬元獎金。田徑總會主席關祺表示，今屆賽事共誕生322名「萬金先生」和124名「萬金小姐」，共446人獲獎，數量較去年增加1倍，賽事籌委會將與贊助商商討明年是否要「加碼」。

有跑手跑慢1分鐘與獎金擦身而過，一同參加全馬賽事的伍氏夫婦，伍先生以2小時55分鐘成為「萬金先生」，伍太則以3小時31分鐘完成，錯失「萬金小姐」。伍先生自2013年起已參加全馬，他認為今年天氣比往年凉快很多，但「香港永遠都係濕嘅」，又指畢竟這是香港本土盛事，明年會繼續參加。

渣馬 街訪

陳先生：我落雨會跑再快啲。

周潤發 發哥 渣馬

發哥出戰半馬。(蘇文傑攝)

10公里跑手嘆角色扮演不多

不少賽跑活動都有市民喜歡角色扮演添氣氛。陳先生打扮成《寵物小精靈》的訓練員並頭戴鯉魚王帽，他笑言自己非常喜歡這部作品，盼藉此令參賽過程更有趣，戲言角色是水屬性，「我落雨會跑再快啲。」第二次參賽的他直言，對於今年不多跑手角色扮演感到失望，又預告明年會繼續以特別裝扮參賽，視乎有沒有新的《寵物小精靈》作品推出，不然鯉魚王會「進化」成暴鯉龍之姿，加碼參加半馬。另外，賽事亦吸引城中不少名人及藝人參與，其中，「發哥」周潤發今年出戰半馬，以2小時26分08秒完成賽事，成為不少跑手的「打卡」對象。

跑手指賽道較狹窄 終點前擠塞

有跑手認為今年賽道較為狹窄，終點線前一度出現擠塞。田總行政總監伍于豪表示，跑道沿用疫情前的設計，相信是選手在該處領取完成獎牌，加上有參賽者停留，導致擠塞，大會將作檢討，以改善道路設計增加流量。另外，今年賽事開跑前新增安檢程序，有保安用金屬探測儀檢查每個參賽者。被問到是否新安排、未來會否沿用，伍于豪稱安排是因應政府部門要求，以保障賽事安全。賽事結束後會與警方檢討今屆運作，再決定下屆安排，他又指今年未有發現有人作出違規的政治展示。

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渣馬 萬金先生 萬金小姐
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