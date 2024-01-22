7.4萬人跑渣馬 盛況回復疫前 萬金選手倍增 贏取446萬

體育盛事「渣打香港馬拉松2024」昨日舉行，約7.4萬名跑手參加，規模回復至疫情前，現場氣氛非常熱鬧。昨清晨本港溫氣驟降，但有跑手指，天氣適合跑馬拉松，甚至跑起來「有啲熱」；而一如以往有跑手玩角色扮演，為10公里賽事添歡樂。

今屆渣馬出席率達九成一，7.4萬名跑手昨清晨陸續起步。21公里半馬賽事，男子組由首次在港參賽的北京跑手孫曉陽取得冠軍；女子組冠軍則由港隊三項鐵人代表蔡欣妍奪得。至於有3萬人參加的10公里賽事，由來自北京的陳雨繁奪冠；女子組冠軍則是本地跑手曾曉彤。全馬賽事最終由非洲特邀跑手、肯尼亞的Seroi Anderson Saitoti及埃塞俄比亞的Medina Armino，分別贏得男女子組冠軍，而全馬本地最快的男女跑手，分別為黃尹雋及姚潔貞。渣馬跑道上除有一眾專業跑手作賽，亦有不少市民挑戰自己。市民吳先生以1小時26分鐘完成人生第一場半馬。他直言西隧的「魔鬼賽道」並非浪得虛名，比他想像中困難，因跑手須落斜後再上斜，且隧道內非常侷促；但在跑班作特別訓練下，他成功完成賽事。吳先生又指，天氣適合跑馬拉松，甚至跑起來「有啲熱」。

一分之微 痛失「萬金」 大會今年續設「萬金先生」和「萬金小姐」獎勵，即男女跑手分別能在3小時及3個半小時內完成全馬賽事，便可獲得1萬元獎金。田徑總會主席關祺表示，今屆賽事共誕生322名「萬金先生」和124名「萬金小姐」，共446人獲獎，數量較去年增加1倍，賽事籌委會將與贊助商商討明年是否要「加碼」。 有跑手跑慢1分鐘與獎金擦身而過，一同參加全馬賽事的伍氏夫婦，伍先生以2小時55分鐘成為「萬金先生」，伍太則以3小時31分鐘完成，錯失「萬金小姐」。伍先生自2013年起已參加全馬，他認為今年天氣比往年凉快很多，但「香港永遠都係濕嘅」，又指畢竟這是香港本土盛事，明年會繼續參加。