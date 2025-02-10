7.4萬人跑渣馬 4內地跑手「號碼布不符」被DQ 惹「代跑」疑雲 田總：了解來龍去脈再跟進

年度長跑盛事渣打香港馬拉松昨有約7.4萬名跑手參與，攝氏11度低溫無阻跑步的熱情，現場氣氛非常熱鬧。不過，今年賽事罕有出現三甲跑手，因「號碼布不符」而被取消資格，4名內地選手，當中3人以頭兩名衝線最終被「DQ」，並惹「代跑」疑雲。田總表示，將調查事發原因並跟進，未來亦會檢討身份認證程序。有長跑運動員相信事件是無心之失。另外，大會指，最少20名跑手因不適須送院，其中5人情況嚴重。(攝影：吳康琦)

全馬挑戰組冠亞季軍均由肯尼亞選手包攬，其中魯托(Bethwell Kipkemboi Rutto)以2小時11分13秒奪冠；女子組冠軍馬祖羅納克(Volha Mazuronak)則來自白俄羅斯，跑出時間2小時27分。而黃尹雋就連續兩年成為本地最快男跑手，女將羅映潮亦跑出個人目標時間成為全馬女子「港一」。

取消資格跑手屬同一經理人

4名被DQ的內地跑手，其中2人跑半馬，另2人則為10公里賽跑手。半馬跑手賀應兵及孫曉陽原本首兩名衝線，徐國歌則在10公里賽跑第二。賽會在跑手衝線後核實身份，發現他們身上的號碼布非屬本人，兩名半馬跑手互換了號碼布，獎牌及成績就此被褫奪；徐國歌的號碼布則與同組跑獲第六、編號「40083」跑手(記錄名為藍捷懷)調換，兩人同被DQ。大會及後更新比賽排名，兩名港將林穎璋和黃子圖，分別遞補男子半馬冠軍和10公里亞軍。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，涉事4位跑手屬同一個跑步單位，號碼布由同一名經理人統籌及分發，田總須了解事件的來龍去脈後，才能進一步跟進或懲處。他又指作為賽事主辦單位，成績紀錄準確是首要責任，會檢討安排，呼籲選手於賽前核對個人資料，並在發現問題後盡早通知大會。

調亂號碼布不常見

內地近年多地亦大搞馬拉松賽事，不時會傳出有選手及網紅找「代跑」被揭發，故今屆渣馬發生選手因「號碼布不符」而被取消資格事件，亦惹「代跑」疑雲。在今屆半馬封后的本地跑手姚潔貞回應事件時指，正常情況下派號碼布是一人一張，一般不會調亂，但估計涉事跑手或由品牌邀請參賽，「會否因為同房，起身很早就調亂了」。她又指，今次各號碼布都「真有其人」，而選手都有相當實力，相信只是調換了，沒有「頂包」成分。

教大健康與體育學系高級講師雷雄德接受本報查詢指，調亂號碼布情況並不常見，「就好似返工人人都有員工證，無可能會調亂」，更認為跑手在開跑前確認自己的號碼布。他又指，體育界設上訴委員會處理類似情況，故被DQ跑手亦可就事件上訴。

5男跑手情況嚴重

另外，截至下午1時，賽事有逾900名傷者，大部分是擦傷、扭傷、肌肉抽筋等輕微情況。有20名參賽者不適曾經送院，兩人已出院，餘下5名男子情況嚴重，在律敦治醫院留醫；其餘10男3女留院的參賽者情況穩定。