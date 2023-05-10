71歲老翁認利誘智障少年肛交 官斥行為令人厭惡判囚30個月

71歲老翁在社交媒體認識患輕度智障的15歲男童後，以數百元換取男童提供性服務，包括肛交和口交等，其中1次更在男童口中射精。涉案7旬翁早前承認與16歲以下的男子作出嚴重猥褻作為和肛交等3罪，今於區域法院判刑。暫委法官周燕珠指罪行嚴重，被告行為令人厭惡和扭曲，終判處被告入獄30個月。

被告給了 X 現金 300 元

案情指，去年3月16日，事主X應邀到被告黃清湘的屯門寶田邨住所，X在黃的要求下脫掉衣服，黃為X手淫，並要求X亦幫他手淫，及後黃嘗試將X的下體插入自己肛門，但X拒絕，於是黃要求X為他口交，X照做，最終黃在X的腹部射精。黃其後在沙發上為X手淫，直到X射精在沙發上，期間黃曾經將其下體插入X肛門，且沒有使用安全套；X離開單位時，黃給了X現金300元。

同年3月20日，黃邀請X一起吃午餐，及後在同一單位內，黃捉住X的下體及插進自己肛門數次，黃又要求X為他口交，並在X口中射精。當X離開時，黃給了X現金100元和請X飲可樂。