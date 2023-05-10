71歲老翁認利誘智障少年肛交 官斥行為令人厭惡判囚30個月

71歲老翁在社交媒體認識患輕度智障的15歲男童後，以數百元換取男童提供性服務，包括肛交和口交等，其中1次更在男童口中射精。涉案7旬翁早前承認與16歲以下的男子作出嚴重猥褻作為和肛交等3罪，今於區域法院判刑。暫委法官周燕珠指罪行嚴重，被告行為令人厭惡和扭曲，終判處被告入獄30個月。
被告給了X現金300元
案情指，去年3月16日，事主X應邀到被告黃清湘的屯門寶田邨住所，X在黃的要求下脫掉衣服，黃為X手淫，並要求X亦幫他手淫，及後黃嘗試將X的下體插入自己肛門，但X拒絕，於是黃要求X為他口交，X照做，最終黃在X的腹部射精。黃其後在沙發上為X手淫，直到X射精在沙發上，期間黃曾經將其下體插入X肛門，且沒有使用安全套；X離開單位時，黃給了X現金300元。
同年3月20日，黃邀請X一起吃午餐，及後在同一單位內，黃捉住X的下體及插進自己肛門數次，黃又要求X為他口交，並在X口中射精。當X離開時，黃給了X現金100元和請X飲可樂。
同年4月6日，X向心理學家透露遭人摸其私處，事件被揭發。黃於4月9日被捕，他在警誡下承認與X互摸私處；及後在警署錄影會面中，承認他嘗試與X肛交但不果，遂讓X為他口交，他事後給了X數百元給X和1部手提電話。
官：X曾透露他感到恐懼
法官今判刑時，提到事主X雖然沒有留下心理創傷，但心理專家仍建議X繼續接受輔導，指X曾透露他感到恐懼，擔心被告黃清湘和其妻子會報復和殺害他。另外，雖然心理專家報告指被告重犯機會較低，但報告亦指被告有孌童傾向，而被告亦稱因為懷疑自己陽痿，故嘗試透過肛交來測試，法官認為被告明顯是對年幼男童有性傾向。
官：沒使用安全套是加刑因素
法官指，事主是一名15歲的輕度智障人士，而被告年屆70及有豐富社會經驗，被告不可能無意識到X是智障人士，他亦必然知道自己只有透過金錢，才可以換取年輕男性的性服務。兩人之間的年齡差距和被告案發時沒有使用安全套，更是加刑因素，法庭判刑須起阻嚇，反映案件的嚴重性，及向社會表達保護未成年人的訊息，因此最終判監30個月。