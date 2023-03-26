71%受訪者稱因牙患影響進食

中西南區基層牙科關注組調查發現71%受訪者稱因牙患影響進食，但65.8%人在過去一年未有接受牙科檢查，近四成因牙患問題影響情緒及儀容，導致他們自信心低落和限制社交。關注組指出，不少基層市民會因求診及治療費用昂貴，採用「不理會」態度面對牙患問題。

私營牙醫收費昂貴不求醫

調查2月13日至3月8日，透過與各服務基層組織合作，調查412名18至64歲人士。結果發現，即使出現對蛀牙及牙齒鬆脫問題，僅四成人向牙醫求診，其中一個主要原因與現時私營牙醫收費昂貴有關，影響基層人士求診的意欲。