71%受訪者稱因牙患影響進食

中西南區基層牙科關注組調查發現71%受訪者稱因牙患影響進食，但65.8%人在過去一年未有接受牙科檢查，近四成因牙患問題影響情緒及儀容，導致他們自信心低落和限制社交。關注組指出，不少基層市民會因求診及治療費用昂貴，採用「不理會」態度面對牙患問題。
私營牙醫收費昂貴不求醫
調查2月13日至3月8日，透過與各服務基層組織合作，調查412名18至64歲人士。結果發現，即使出現對蛀牙及牙齒鬆脫問題，僅四成人向牙醫求診，其中一個主要原因與現時私營牙醫收費昂貴有關，影響基層人士求診的意欲。
八成過去一年未有接洗牙
衛生署建議成年人每年應接受一次的牙科檢查及洗牙服務，仍有分別超過六成及八成表示在過去一年未有接受牙科檢查及洗牙服務。另外，超過七成的受訪者表示牙患最影響他們進食，甚至只能進食軟質或流質食物，易構成營養不均。而蛀牙及牙痛問題更有可能引發其他健康問題，如頭痛、心血管疾病及腦退化症等。近四成因牙患影響其情緒和儀容，因而降低自信及限制社交。
建議18區增設公共牙科診所
關注組建議，政府公營牙科服務不應只提供剝牙和止痛，應於全港18區每區增設公共牙科診所，並提供全套牙科服務(包括基本牙科檢查、洗牙、剝牙、「杜牙根」等)及開放予市民使用，提供一個較為便宜的選擇方便市民使用，減輕他們面對牙科問題的經濟負擔。政府可考慮在關愛基金增設基層牙科津貼計劃，讓基層人士可獲津貼到私營牙科診所求診，以減輕其經濟負擔。