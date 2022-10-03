73歲中醫師涉港鐵摸15歲女生大腿 事主指「你摸咗我4次喇喎」

七旬中醫師涉嫌去年11月，在荔枝角地鐵站月台上摸15歲女童的大腿，其後再在車廂內3度摸對方大腿。中醫師否認一項非禮罪，今於西九龍裁判法院受審。

報稱中醫的被告曾韶光（73歲）被控於2021年11月25日，在一輛由荔枝角站開往深水埗站的港鐵車廂內猥褻侵犯女童X。

事主X指，她當日下午1時許放學後，在荔枝角站月台等車期間，突然感到左邊大腿被觸碰，向左望便見到被告在其後方，雙手垂下。數分鐘後列車到站，該名男子跟隨X上車。在列車開往深水埗間，X感到左邊大腿後側被摸，向左望時見到被告站於一個手臂外的位置。X因此向車頭方向走了幾步，並轉身面向被告，但被告跟著她，並在列車由長沙灣站開往深水埗站時，用右手從上而下摸她的大腿前側、接近腰部位置。

事發後被告表現害怕不斷向X道歉

X再度退開，惟被告又再跟隨及從前方摸她的大腿，她因此大叫「阿叔，你摸夠未？你摸咗我四次喇喎！」被告表現害怕，並「甩甩咳咳」地稱他不是故意。X反駁「但係四次喇喎，有咩可能唔係特登？」身旁的一名中年女子見狀問X需否報警，並拉著被告與X一同下車，隨後再找車站職員協助，期間X則報警，被告則不斷表示「對唔住我唔係特登，唔好報警啦，我下次唔會㗎喇。」警員到場後向X了解情況後，被告依然跟著她道歉。