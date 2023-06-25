73%應屆文憑市考生對成績欠信心 九成九擬升學20%盼讀醫療

文憑試即將放榜，相信不少考生都正積極規劃未來路向。香港學術及教學交流協會的調查結果顯示，73%受訪應屆考生對文憑試成績欠信心，包括疫下網上授課阻礙學習效率(53.61%)、社交距離措施下較難與同學溫習，導致學習動機受影響(23.67%) 調查於4月至6月初成功訪問1,185名受訪應屆文憑試考生。逾99%受訪者選擇繼續升學，最多人選擇修讀醫療(20%)、商科(18%)、社會科學(14%)等相關學科。至於投身社會後的期望，大部分都希望能擔任醫護、律師等專業人員(52%)，月薪則超過2.5萬(58%)。

應屆中學文憑試考生的謝紫欣表示，在疫情前來對經濟學有較大興趣，打算報讀金融相關學科、成為會計師，但經歷疫情3年後，眼見香港缺乏醫護人員、有長者因床位不足需睡在醫院外，萌生投身醫護行業的想法，並在3月獲廣州暨南大學錄取，將前往內地修讀醫護相關科目，畢業後盼能回港執業。 香港學術及教學交流協會︰學生升學地點報讀科目更多更廣 香港學術及教學交流協會發言人林栢勤認為，學生選擇升學地區更多元化，除傳統的英美澳加外，近年愈來愈多學生考慮到內地、台灣、新加坡等地升學。他估計，包括學校自主收生和有條件取錄等的條件有所放寬、校內設相關講座，以及醫管局的環球醫療人才匯聚計劃等，讓他們感覺到即使到這些地方升學，出路或會更廣。