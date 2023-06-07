74%企業欠缺人手 逾兩成公司業務遷離香港

各行各業人手不足，香港總商會調查發現，74%受訪企業正面對人才短缺問題，當中61%表示情況已持續1至3年，主因人才尋求更高薪酬(79%)和移民(70%)；最短缺的職級為初級和中級管理層。面對人才流失，部分公司會增加薪酬待遇吸納人才，但亦有逾兩成公司已將部分或所有業務遷離香港。

香港總商會在4月17至28日期間調查，共收回196份問卷，74%受訪企業表示目前正面對人才短缺問題，當中61%表示情況已持續1至3年，59%企業稱最缺年薪20萬至50萬元的中層人手，其次有23%稱缺年薪少於20萬元的基層員工，主因是人才尋求更高的薪酬(79%)、移民(70%)、尋求工作與生活平衡(51%)，及前往海外工作(20%)。

面對人才流失，大多數受訪企業會提供更佳的薪酬待遇(83%)和投放資源培訓員工(58%)，以及投放資源推動自動化，減少依賴人力(49%)，另有逾兩成公司已將部分或所有業務遷離香港。

雖然政府推出「優秀人才人境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」等吸納海外人才來港發展，但八成受訪企業未曾申請，認為政府推出的相關計劃涵蓋的工種未能切合企業的需要(52%)或者不清楚應申請哪個計劃(21%)。

3年減21萬勞動人口

香港總商會總裁梁兆基表示，調查反映移民潮導致香港人才流失的情況未有放緩，勞動人口在2019年初至2022年底減少約21萬，長遠對香港經濟發展造成嚴重影響。他指，已流失的勞動力不會在短期內回流香港，導致缺口一直擴大，建議政府的輸入勞工政策應該著眼於中低層員工，以及擴大和簡化現有人才計劃的標準。

另外，商會亦修訂2023年的經濟預測，由年初預測本地的生產總值由3.8%增至4.2%，零售銷售增長由10%增至16%，但出口增長率則由預測的4.5%，修訂為負2%。梁兆基表示，本港出口前景仍然疲弱，難有可觀增長。