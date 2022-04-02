74%家長疫情停課照顧患自閉症子女感困難

每年的４月２日為聯合國所定的世界關顧自閉日，協康會早前「疫情居家照顧自閉症兒童狀況調查」，逾200位自閉症兒童家長回應，發現自閉症譜系兒童的家長平均壓力指數是7.2（1=沒有壓力；10=非常大壓力），處於偏高狀態；壓力來源是管教壓力，其次是兒童訓練。

近半家長無信心停課期間妥善照顧自閉症子女

74%家長表示在疫情停課期間照顧患有自閉症兒童感到困難，47%沒有信心能在疫情停課期間在家妥善照顧患有自閉症兒童。在照顧時遇到最大困難是與兒童做家居訓練，其次是處理兒童情緒／行為問題和為兒童製造「放電」機會。

物理治療訓練課困難

就讀特殊幼兒中心、協康會學童(6歲)文諾，3歲確診自閉症，明顯的自閉症表現是固執及語言能力弱，甚少與人互動。文諾母親Kinki指，實體課減少後，文諾的表現令她頗擔心，包括有時不願意上網課，會在家哭鬧。因文諾言語能力弱，但以前有實體課堂時，有其他小朋友帶動下，與人互動動機較好，疫情下主要進行網上訓練，文諾的社交機會便因而大大減少，加上家中的活動空間有限及網絡偶爾不穩定，致使做網上物理治療訓練課時也有困難。但她補充指，幸協康會的治療師，在網課時對文諾做針對性的社交訓練，提升他的社交動機，現在文諾懂得跟爸媽互動。Kinki坦言疫情下，家長的照顧壓力很大，她自己都盡量調整對兒子的期望，以免影響親子關係。

心理學家：先接納、維持良好關係

協康會教育心理學家何暉靈表示，不少家長面對與子女「困獸鬥」的困境，尤其自閉症小童，也較多情緒行為問題，令家長壓力爆煲。她建議：「家長可先以一個接納孩子的心去與他們一同面對行為上的挑戰，維持良好的親子關係更可讓子女的管教變得有效及輕鬆。兒童的行為 (包括問題行為) 都有其背後原因，家長們可先以嘗試了解他們的原因，再使用學習過的正向管教技巧去支援小朋友。」