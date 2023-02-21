75.8%受訪者指樓價仍過高 21.5%合適時機買樓

差餉物業估價署數據顯示，去年全年樓價累計跌約15.6%。中文大學調查發現，過半數受訪市民表示，各種住屋方面的支出負擔頗重或非常重，與去年的同類調查比較增8.2百分點，但21.5%人認為現時為買樓合適時機，升5.6個百分點。

調查由中大香港亞太研究所於今年1月30日至2月9日進行。54.9%受訪者表示，家庭在房屋方面的支出，包括供樓費用、租金、差餉、管理費、維修費等的負擔頗重(39.3%)或非常重(15.6%)，與去年的同類調查相比，覺得頗重或非常重的受訪者比例，分別升4.9和3.3個百分點。認為不太重和完全不重的則分別有31.9%及7.3%，與去年比較分別降6.1和2.2個百分點。

30.8%認為未來一年樓價會下跌

受疫情經濟不明朗影響，近期樓價回調。75.8%人認為現時香港住宅樓價水平仍過高，已較去年的調查顯著減6.6個百分點。對於未來一年住宅樓價走勢的預測，認為會下跌的有30.8%，預料上升的則有22.7%。

估計樓價下跌的受訪者中，較多人認為樓價將下降半成至少於一成(36.6%)或一成至少於兩成(20.9%)；54.6%認為樓價將上升半成至少於一成。另21.5%認為現時是買樓的合適時機，較去年升5.6個百分點，覺得並不是合適時機的人佔56.1%，較去年降4.1個百分點。