76歲無牌中醫針灸刺穿病人雙肺致死認誤殺 官判囚6年：違反病人信任

一對夫婦4年前經朋友介紹接受針灸治療，55歲妻子就右手麻痺及右胸小瘤求醫，第四次在背部施針後被刺穿雙肺致氣胸死亡。76歲老翁無牌為客人針灸治療，今（28日）於高等法院承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪。

男被告文達仁（76歲），承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪。

案情指，被告從來不是一名註冊中醫，也從未接受過有關針灸的專業訓練，事主夫婦在2020年10月初慕名找來被告上門為二人進行針灸治療，男事主表示自己有腰痛問題，女事主則有右手麻痺問題。被告指男事主神經線受壓，用3寸長針灸針在男事主腰背先後施60針，每次只有1針在事主體內，但每次施針時被告會上下挪動針，令事主感到極大痛楚，亦會有流血情況出現。即使事主表示十分疼痛，被告也只稱施針有痛楚屬正常，要求事主忍痛。男事主接受針灸治療半小時後認為腰痛問題有所改善，女事主以類似方法接受治療，被告完成服務後獲800元酬勞。