76歲無牌中醫針灸刺穿病人雙肺致死認誤殺 官判囚6年：違反病人信任

一對夫婦4年前經朋友介紹接受針灸治療，55歲妻子就右手麻痺及右胸小瘤求醫，第四次在背部施針後被刺穿雙肺致氣胸死亡。76歲老翁無牌為客人針灸治療，今（28日）於高等法院承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪。
男被告文達仁（76歲），承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪。
案情指，被告從來不是一名註冊中醫，也從未接受過有關針灸的專業訓練，事主夫婦在2020年10月初慕名找來被告上門為二人進行針灸治療，男事主表示自己有腰痛問題，女事主則有右手麻痺問題。被告指男事主神經線受壓，用3寸長針灸針在男事主腰背先後施60針，每次只有1針在事主體內，但每次施針時被告會上下挪動針，令事主感到極大痛楚，亦會有流血情況出現。即使事主表示十分疼痛，被告也只稱施針有痛楚屬正常，要求事主忍痛。男事主接受針灸治療半小時後認為腰痛問題有所改善，女事主以類似方法接受治療，被告完成服務後獲800元酬勞。
兩夫婦認為被告的針灸治療有效，在2020年11月5日及12月3日，再找被告上門針灸，女事主針灸後曾出現胸痛，但稍作休息後回復正常。直至2020年12月10日，男事主首次向被告提及妻子過往10多年右胸有小瘤，被告表明不會在胸口施針，可在右背施針，但忍痛了得的女事主接受治療時兩度投訴胸口極痛，欲停止針灸治療，但被告稱痛楚屬正常現象，拍胸便可去除痛楚。女事主完成治療後向兒子表示難以呼吸，面青、雙唇發紫後變黑，送往醫院後證實不治，死因為由背部穿透性損傷以致同時兩側自發性氣胸（bilateral pneumothorax）。
年輕協助軍醫時學中醫知識
被告在警誡下承認自己從無中醫或針灸牌照，亦從男事主口中得知女事主離世的消息，警方在其家中撿獲過千支針炙針，被告指該些針炙針是由內地親戚從廣州購入後寄到香港。辯方大律師梁鴻谷為被告求情時提及，被告在內地出生，年輕時跟隨父親加入軍隊，近10年間協助軍醫行醫時學習到中醫知識，其後到廣州藥材舖工作並學習草藥知識，31歲偷渡來港後，一直以中醫身份上門提供針灸治療服務。當香港立法規管中醫牌照後，被告無法提供多年來的執業證明，也沒有報考中醫牌照考試，已比往年減少上門無牌行醫。
官：違反兩名事主對其信任
黎婉姫法官指被告從來沒有正式學習過中醫、針灸或解剖學知識，只是年少時協助軍醫治療患者時從旁學習到一些中醫或針灸知識，而本案女事主因被告在其背部施針刺穿雙肺而死亡，被告亦對他施針引致女事主死亡感到非常後悔。法官指屋內過千針炙針反映被告大規模為病人進行針灸治療，難以理解女事主指自己右手麻痺，被告為何在背部而非手部施針，而被告從無接受過正式專業訓練，針灸時沒有足夠的安全措施，違反兩名事主對其信任，褫奪了女事主的性命。法官考慮案情及被告認罪，進行膽囊切除手術後中風，現時行動不便等因素，就4罪判囚6年。