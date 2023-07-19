76%港人過去一年有做義工 年紀愈大投入時數愈高

義務工作發展局(AVS)調查發現，76%港人過去一年有參與義務工作，每月平均投入時數約12.84小時；自覺在義工參與度7.38分(10分滿分)，年紀愈大參與時數愈高。該局倡學校把義工服務融入校園，鼓勵年輕人、老師和家人跨代一同參與。青年人望能多參與和國際盛事相關的義務工作，該局籲非牟利組織於大型活動，善用義工。

換算經濟產出達2106億元

AVS於6月訪問661人，逾九成人曾在過去5年內做義工，包括有組織或自發助人。76%人過去一年有參與，每月平均投入時數約為12.84小時。調查推算，香港人當義工的等值經濟產出可達2,106億元，約為2022年生產總值的7.45%。以10分代表百分百的參與度，受訪者自覺的參與程度，包括時間和精力的平均得分是7.38，反映大部分人相當投入參與義務工作。