77歲精神分裂老婦幻想丈夫出軌半夜睡夢中斬死對方 認誤殺罪候判

77歲家庭主婦患有妄想型精神分裂，2021年2月底病發，幻想丈夫與一寡婦有染，夜半在葵涌麗瑤邨住所持菜刀砍死睡夢中的丈夫，令對方失血過多送院不治。家庭主婦今於高等法院承認1項誤殺罪，辯方求情指被告來自印尼，夫妻二人當初經婚姻中介撮合。案件押後至本月30日判刑，被告繼續還柙。 被告否認罪謀殺 被告劉秀珍（77歲，家庭主婦），原被控謀殺罪，指她2021年2月25日在葵涌麗瑤邨某單位殺死劉姓男子。被告今否認謀殺罪，稱：「我唔認罪謀殺，因為我精神有問題」，但承認誤殺罪。庭上透露，被告來自印尼，1977年在婚姻中介撮合下和死者相識結婚。

被告1986年起患妄想型精神分裂 案情指，被告與死者劉子球1977年結婚，育有一子一女，同居於葵涌麗瑤邨貴瑤樓某單位。被告1986年出現關係妄想充滿疑心，被診斷出妄想型精神分裂，2001年一度復發送院，會語無倫次地大叫大嚷，出院後每隔數月覆診一次直至案發。

死者疑丈夫有外遇持刀襲擊 被告2020年8月起懷疑死者有外遇，不時爭執。事發前一星期，死者為避免衝突一度離家數日，同月19日再返回住所。2月24日夫婦2人如常共晉晚餐，死者與女兒先行進睡。及至案發當日凌晨4時許，死者大叫喚醒睡夢中的女兒，當時滿身是血的死者將被告壓在地上。死者表示，被告趁他睡著用菜刀斬他，著女兒拿毛巾給他及報警。死者之後用毛巾壓著頭上的傷口，女兒則協助死者繼續制服被告，直到警方到場。

死者送院1個多小時後死亡 警員到場後看見死者血流披面，查問下死者指住被告稱睡覺時遭被告用菜刀砍傷。救護車約於15分後到場，當時死者雖滿頭鮮血，但神智仍清醒，後腦有一條長約10厘米的傷口。救護員隨即為其提供急救，惟死者開始反應變慢，獲送上救護車時已無生命跡像，同日清晨5時41分在醫院被證實死亡。法醫驗屍報告指死者頭頸四肢多處受傷。 被告當場被捕，警誡下指因為死者有情婦才砍死者，被告情緒不穩送院，否認出現幻覺，其後先後送往青山醫院及小欖精神病院。精神科醫生報告指被告有至少2項被害妄想病徵，會語無倫次，無故大叫，同時亦患上抑鬱及強迫性嫉妒，案發時幻想死者與寡婦有染遂不能自制。