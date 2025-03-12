78歲漢涉為報酬借戶口被捕 警拘73傀儡戶口持有人 不少屬長者

長者收入不多，有不法之徒以此入手，在街上兜搭長者並聲稱協助開啟銀行戶口，便可獲報酬。有人不虞有詐或一時貪念，淪為犯罪工具。警方打擊詐騙及洗黑錢活動，偵破53宗騙案，包括刷單、投資、網購及電話騙案，187人受害，損失金額涉逾4,100萬元，拘捕73名傀儡戶口持有人，年紀最大的疑犯為一名78歲退休男子。
被捕的73人，年齡介乎19至78歲，部分聲稱任職地盤工人、家庭主婦、運輸工人或無業，涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取得財產罪。他們的戶口被騙徒用以收取騙款，警方偵破53宗案件，初步調查發現，於2021年2月至2024年10月期間發生，涉及刷單騙案、假投資、網上購物及電話騙案，總損失金額為4,135萬元。案件有187名受害人，年齡介乎14至85歲。單一宗最大損失的案件為投資虛擬貨幣，涉款381萬元。
秀茂坪警區總督察(調查)郭家瑩指，秀茂坪警區於今年2月至3月期間，打擊詐騙及相關洗黑錢罪行，於全港各區進行大型拘捕行動；偵破53宗案件，六成案件涉投資騙案，屬整體損失金額最高的騙案類型，總金額涉逾2,252萬元。不法分子利用虛假的高回報投資網站及平台，誘騙受害人投入大量資金，最終令受害人血本無歸。
科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯指，被捕的傀儡戶口持有人不少為長者，如行動中年紀最大的被捕人，為一名78歲退休男子，他在街上被不法分子招攬，聲稱只要開戶口就有報酬，在成功開戶後交出戶口資料及密碼給不法分子，其後其戶口被用作收取一宗網上求職騙案的騙款，涉及金額高達43萬元。警方提醒長者要妥善保管戶口，不要向人借出戶口。