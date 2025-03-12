78歲漢涉為報酬借戶口被捕 警拘73傀儡戶口持有人 不少屬長者

長者收入不多，有不法之徒以此入手，在街上兜搭長者並聲稱協助開啟銀行戶口，便可獲報酬。有人不虞有詐或一時貪念，淪為犯罪工具。警方打擊詐騙及洗黑錢活動，偵破53宗騙案，包括刷單、投資、網購及電話騙案，187人受害，損失金額涉逾4,100萬元，拘捕73名傀儡戶口持有人，年紀最大的疑犯為一名78歲退休男子。

被捕的73人，年齡介乎19至78歲，部分聲稱任職地盤工人、家庭主婦、運輸工人或無業，涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取得財產罪。他們的戶口被騙徒用以收取騙款，警方偵破53宗案件，初步調查發現，於2021年2月至2024年10月期間發生，涉及刷單騙案、假投資、網上購物及電話騙案，總損失金額為4,135萬元。案件有187名受害人，年齡介乎14至85歲。單一宗最大損失的案件為投資虛擬貨幣，涉款381萬元。