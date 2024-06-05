8新增內地個人遊城市代表赴港考察 旅社︰哈爾濱訪港查詢增兩成

個人遊計劃在上月27日新增8個內地城市。旅發局早前邀請該8個城市的旅遊業界、傳媒代表，來港考察5天，昨日為來港第三日。有來自甘肅蘭州的旅行社代表指，香港服務員好客有禮，顛覆過往認知，並希望提升內地旅客免稅額。另有哈爾濱代表稱，該地與香港的直航開通後，查詢訪港的顧客人數增兩成，相信政策將帶動香港旅遊市場發展，提升兩地經濟旅遊文化交流。 8個新「個人遊」內地城市，包括太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊。一行40人考察團由周日至周四(6月2至6日)走訪香港各個旅遊景點，包括參觀M+博物館、故宮文化博物館和山頂等，並乘坐觀光巴士穿梭港九。

中環街市油麻地警署感受香港文化 團員之一的「西藏旅投旅遊服務」執行董事張騰洪表示，非常榮幸獲邀參與考察團；續指每個景點都令他印象深刻，如中環街市、油麻地警署都讓他感受到香港的文化。他又指，西藏遊客來港可乘搭飛機，亦可選擇高鐵，認為擁有直航的城市來港會較方便，並希望未來有更多個人遊城市。 自周日(2日)起往來哈爾濱至香港直航機亦開通，來自哈爾濱的黑龍江天馬國際旅行社集團副總經理黃寧認同，直飛香港航線有助提高該地民眾來港意欲，因以往哈爾濱旅行團訪港，或會先乘搭高鐵到上海作中轉站，才乘高鐵來港。相比之下「(香港)直航只需5小時直達」；令哈爾濱人做到「說走就能走」。黃寧又提到，旅行社現已收到不少顧客查詢個人遊形式到港旅遊，人數增加兩成，而旅行社未來亦會研究推出3至4天的香港旅行團。