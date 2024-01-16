8月已聘100人 本月內地再辦招聘會 國泰料2025年擁1500名內地空服員

香港復常後市民外遊和旅客量大增，各交通工具亦開始增加運力應付需求。國泰航空早前在內地舉行招聘會，成功招聘逾100名內地空服人員；該批服務員正陸續完成培訓，部分亦已投入服務。國泰航空表示，本月將再在內地辦招聘會，目標是年內聘請200至300名內地空服員，並在2025年擁有1,500名內地空服員，屆時內地機艙服務員在團隊佔比將升至第二大。 國泰航空去年8月首次在內地舉行招聘會，600名應徵者獲邀到深圳面試，最終取錄逾100人。內地空服員與其他空服員都需要接受7周的有薪入職培訓，包括緊急逃生、處理醉酒乘客乃至防身術的緊急安全訓練及服務技能考核。

國泰服務董事吳潔文表示，國泰在各地聘請空服員時，均以「以客為先，盡力做到最好」的態度作為最大考慮因素；空服員亦須懂說流利英語及至少一種亞洲語言。至於內地空服員是否需要學習廣東話，她回應指，團隊有來自世界各地的成員，每個航班均會有本地、內地或海外的空服員互相照應，「我哋航班講群體精神」，相信能夠應付所有客人。 廣州北京辦招聘會 吳潔文又提到，國泰去年從各個地區招聘逾1,000名機艙服務員。而國泰本月將分別在廣州和北京辦招聘會，並會在中國民航大學舉辦更多招聘活動，希望未來能招聘更多內地空服員。