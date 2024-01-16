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本地
2024-01-16 04:30:16
日報

8月已聘100人 本月內地再辦招聘會 國泰料2025年擁1500名內地空服員

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國泰 空服員 國泰 空服員 國泰 空服員

香港復常後市民外遊和旅客量大增，各交通工具亦開始增加運力應付需求。國泰航空早前在內地舉行招聘會，成功招聘逾100名內地空服人員；該批服務員正陸續完成培訓，部分亦已投入服務。國泰航空表示，本月將再在內地辦招聘會，目標是年內聘請200至300名內地空服員，並在2025年擁有1,500名內地空服員，屆時內地機艙服務員在團隊佔比將升至第二大。

國泰航空去年8月首次在內地舉行招聘會，600名應徵者獲邀到深圳面試，最終取錄逾100人。內地空服員與其他空服員都需要接受7周的有薪入職培訓，包括緊急逃生、處理醉酒乘客乃至防身術的緊急安全訓練及服務技能考核。

國泰服務董事吳潔文表示，國泰在各地聘請空服員時，均以「以客為先，盡力做到最好」的態度作為最大考慮因素；空服員亦須懂說流利英語及至少一種亞洲語言。至於內地空服員是否需要學習廣東話，她回應指，團隊有來自世界各地的成員，每個航班均會有本地、內地或海外的空服員互相照應，「我哋航班講群體精神」，相信能夠應付所有客人。

廣州北京辦招聘會

吳潔文又提到，國泰去年從各個地區招聘逾1,000名機艙服務員。而國泰本月將分別在廣州和北京辦招聘會，並會在中國民航大學舉辦更多招聘活動，希望未來能招聘更多內地空服員。

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首批獲聘並已投入服務的內地空服員Harry透露，「國泰是我人生中第一間乘坐的國際航空公司」；早年到澳洲讀書而乘坐國泰由上海往布里斯班的航班，當時受到空服員熱情的招待，且「他們的制服很好看」而印象深刻，已決定要加入國泰工作。Harry坦言，接受訓練時感到壓力，但因有來自不同地區同事一齊受訓，大家互相支持，在多元共融氛圍下，更易度過訓練。

被問到國泰以香港為基地，乘客或以操粵語港人為主，不懂廣東話於服務時會否出現溝通問題時，Harry透露，本月8日由香港飛往吉隆坡的航班，便出現「蝦碌」，「那位乘客(以粵語)說要毛氈，但我以為是毛巾」，但很快已釋除誤會提供毛氈。Harry笑指，未來會「睇多啲TVB」努力學習基本廣東話，精進自己的服務技巧，讓市民的出行體驗有所提升。

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