8校有班級停課一周 青山醫院現病房群組

本港昨增4,045宗確診，包括262宗輸入個案。政府昨宣布，延續現行社交距離措施多兩周至本月24日，解釋本港每日新增確診數持續高企於四位數，整體入院人數亦持續超過1,000人，暫未見穩定向下趨勢。為管控病毒傳播風險及平衡社會、經濟活動等需要，政府決定不放寬。

單日新冠肺炎確診個案徘徊約四千宗逾半個月，現行社交距離措施將延續兩周。隨抵港檢疫期縮短，衛生防護中心料會有較多旅客來港，輸入個案亦會按比例增加，之後會檢視10日內抵港的社區感染個案，分析屬本地或輸入病例。多8間學校的個別班級需要暫停面授課一周，另再有公立醫院病房出現感染群組，3名病人和1名護士確診。

多401宗師生陽性個案

昨有280間學校呈報401宗師生陽性個案，衛生防護中心建議多8間學校的個別班級，暫停面授課堂一星期。各班別分別有2至4名師生染疫不等，涉及九龍塘羅福道的國際英文幼稚園Lower C PM班、東涌天主教學校4A班和藍田聖公會慈光堂聖匠幼稚園高信班等。

青山醫院成人精神科女病房出現感染群組，病房一名護士上周四(4日)確診，院方過去兩日再發現多3名病人確診，群組累計4人。醫管局總行政經理關慧敏稱，染疫護士負責照顧病人、安排食藥和餵食等，又形容病人們未能妥善戴口罩，同房有10名病人需要接受檢疫。她指，個案關連仍在調查，病房現已停收新症和消毒。

醫管局昨公布多3宗死亡個案，年齡介乎87至93歲、全都有長期病患。當中，90歲男死者上周五在家被家人發現昏迷，送到急症室時已無生命表徵，另有一名87歲女死者上月已入院，懷疑其後在院內感染。關慧敏表示，理解長者或難以表達哪裡不適，再呼籲家人要留意同住確診長者的病徵。日前公布患嘶哮症的20個月大女嬰，昨情況持續穩定。

再籲家人留意確診長者病徵

多6間院舍共7名院友或員工確診，23人要檢疫，包括騰達護老中心(筲箕灣)、青衣鐘聲慈善社劉梅軒安老院等。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，變異病毒株Omicron新亞型BA.4或BA.5的個案佔比增加，佔約12%，至於亞型BA.2.12.1則有約6%。政府放寬入境檢疫措施，她預計抵港旅客數目將會增加，「比例上一定會多咗輸入個案」，又稱Omicron潛伏期不超過10日，日後社區確診個案如有10日內抵港紀錄，中心會每宗檢視和判斷屬本地或外地感染。