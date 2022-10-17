8次致電法官及其家人但不出聲 少年認藐視法庭判監14日緩刑1年

一名患有自閉症譜系障礙的17歲男生，從通訊軟件Telegram獲得某法官及其家人的電話號碼後，以儲值電話卡8次致電但不出聲，違反法官及其家屬「起底」的臨時禁制令。他承認「藐視法庭」罪，判處監禁14日，緩刑1年。

少年被捕後在警誡下承認，他致電騷擾的原因是他認為該法官是「藍絲」及「撐政府」而作出惡作劇。案件今於高等法院進行求情及判刑，控方要求法庭判處具阻嚇性的即時監禁刑罰，而辯方則指案件延遲多時，被告已悔過及找到工作，翻開人生新的一頁，希望法庭以緩刑方式處理。法官高浩文經考慮後認為被告事後立刻感到後悔，現已真誠懊悔，判處監禁14日，緩刑一年，並需支付87,800元訟費。

警方：互聯網世界非無法可依的虛擬世界

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，案件屬首宗針對司法人員「起底」的判刑。他指，自2019年6月起相當數量人數利用不同網上社交及通訊平台，惡意發布針對政府、警察、司法人員及其他持相反意見人士的仇恨言論，鼓吹暴力或作出不同程度滋擾，例如起底，企圖向司法人員施加壓力，嚴重破壞香港法治。警方又指，尊重及歡迎法庭裁決，判刑反映案中被告所干犯的罪行非常嚴重。警方重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

高院頒布3個臨時禁制令仍然生效

律政司長於2019年及2020年作為公眾利益守護者，以及警務處長作為警務人員代表，向法庭申請3個單方面禁制令(HCA 1957/2019、HCA 2007/2019及HCA 1847/2020)，以禁制任何人非法地及故意地針對警務人員及其家屬(後延伸至特務警察)作出起底及滋擾行為，在互聯網的平台或媒介上促進、鼓勵和煽動使用或威脅使用暴力，以及針對司法人員及其家屬被起底及滋擾，而高等法院頒布的3個臨時禁制令仍然生效，違反上述禁制令的人士，有機會干犯「藐視法庭」。