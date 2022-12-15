8款「日立」牌雪櫃或出現雪種滲漏　機電署籲市民安排免費上門檢查更換零件 (附型號及機身編號)

機電署呼籲市民聯絡阿奇立克日立家電(香港)有限公司，為8款「日立」牌雪櫃安排免費上門檢查及更換相關零件。受影響批次的雪櫃於2005年至2012年在香港發售。根據供應商提供的資料，有個案懷疑因未有按照說明書指示進行保養，導致雪櫃內部金屬管道出現雪種滲漏。如雪櫃內部零件的絕緣物料同時因長時間使用而出現損耗，在極罕見情況下有機會構成安全風險。

阿奇立克日立家電(香港)有限公司已於網站公布詳情。市民可致電供應商熱線2110 8061(服務時間為星期一至五上午9時15分至下午5時45分及星期六上午9時15分至下午1時15分)或電郵至[email protected]，以確認雪櫃型號的批次並安排上述服務。機電署提醒市民，應按照產品說明書定期為雪櫃進行檢查和保養，切勿使用漂白水清潔雪櫃內部，以免侵蝕雪櫃內的金屬管道，構成安全風險。

8款受影響「日立」牌雪櫃型號／機身編號

R-26NVH／1150700001 - 1160600269

R-S37NVH／1150600001 - 1160600108

R-26SVH／1160800001 - 1120400105

R-S31SVH／1160900001 - 1180300683

R-S37SVH／1160900001 - 1180300314

R-SF37WVPH／1170300001 - 1120400064

R-S31SVH-1／1180400001 - 1120100180

R-S37SVH-1／1180400001 - 1111100031