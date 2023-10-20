8歲小天瑜爸爸鍥而不捨追究刑責 重案組終立案調查

8歲女童周天瑜因醫療事故變成植物人，其爸爸多年來一直奔波為她討回公道。今年周爸爸曾兩度報警惟均被警方拒絕立案，但周爸爸鍥而不捨精神，終獲回應，警方表示立案調查。

警方表示立案調查

根據警方最新的回覆表示，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求部門調查。案件於本月17日交由港島總區重案組第三隊跟進，暫列「求警調查」。