8歲小天瑜爸爸鍥而不捨追究刑責 重案組終立案調查

8歲女童周天瑜因醫療事故變成植物人，其爸爸多年來一直奔波為她討回公道。今年周爸爸曾兩度報警惟均被警方拒絕立案，但周爸爸鍥而不捨精神，終獲回應，警方表示立案調查。
警方表示立案調查
根據警方最新的回覆表示，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求部門調查。案件於本月17日交由港島總區重案組第三隊跟進，暫列「求警調查」。
女童天瑜因醫療事故變成植物人
女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜於6月時度過了8歲生日。自2020年天瑜變成植物人後，一直為愛女天瑜勞碌奔波的周爸爸，早前確診患惡性腫瘤，並同時患上原發性肺腺癌，天瑜爸爸卻認為是「上天巧妙安排」，表示會積極樂觀面對。
周爸爸月中跟醫管局達成和解
本月初（3日）周爸爸於專頁表示，在大律師陸偉雄的陪同下再次到警署報案，但警方仍然未肯就此事立案調查，而本月10日周爸爸向傳媒表示，與醫管局進行的民事索償，經3年來商討，今日雙方的和解協議，並完成了最後的法律程序，但不能透露具體的和解協議條款。
周爸爸向天瑜哭訴和解屬無奈決定
達成和解後，周爸爸到醫院告訴小天瑜最新消息，並表示和解屬無奈決定，但是目前情況下最切合天瑜自身利益的做法，周爸爸邊說邊哭泣，希望愛女明白他的決定，天瑜亦張開眼睛看著周爸爸邊聽著周爸爸哭訴，「我必定會為此事抗爭到底，直到我生命的最後一刻。」