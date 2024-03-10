8歲男童染乙型流感 情況危殆

衞生署衞生防護中心今日(10日)表示，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，一名過往健康良好的8歲男童。從三月一日開始發燒、咳嗽和流鼻水，並分別於當日及三月四日向私家醫生求醫；該男童三月六日及八日因徵狀持續而到北大嶼山醫院急症室求醫，並於三月八日入住瑪嘉烈醫院。他昨日（三月九日）出現氣促、胸痛及腹痛，轉往該院兒童深切治療部留醫。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為乙型流感併發心肌炎及休克。病人現時情況危殆。

衞生防護中心發言人指，病人潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。他又提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

他表示，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。