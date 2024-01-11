熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-11 16:17:17

8警涉屈無家者藏毒案　事主稱遭帶入花槽「又踢又打」

分享：
8名警員涉嫌誣陷無家者藏毒案件，今日在區域法院進入第三日審訊。

8名警員涉嫌誣陷無家者藏毒案件，今日在區域法院進入第三日審訊。(資料圖片)

8名警員涉嫌誣陷無家者藏毒，被控傷人、意圖妨礙司法公正等10項罪名，今(11日)在區域法院進入第三日審訊。控方傳召其中一名證人、露宿者阮文山作供。他指當晚被3名至4名警員帶入花槽「又踢又打」，被警員「住」「打指紋落把刀，又指警員要求他在旁邊「企定定」望著自己的物品被砸爛。

不同意沒警員向他施襲

阮文山以越南語在法庭翻譯員下繼續作供，庭上播放案發閉路電視片段。阮文山說，在2020年2月4日晚，有警員搜出一把刀，他在辯方盤問下稱不知該把刀是誰拿出來，沒留意是否有人將刀放在涼亭。他說被3名警員住」、「打指紋落把刀」。他因為不肯拿起刀，就被帶到花槽「又打又踢」。當時他趴在地面部貼地，被人左右按著，有人用拳頭打他的頭和頸。他在混亂間看不清楚誰打自己，只能估計有3至4人，又不同意辯方提出沒警員向他施襲。

承認沒親眼見警員爛物品

在2月24日，阮文山供稱同一批警察再到場，其中一名警員問他「痛唔痛」，又有警員將其物品砸到地上，要求他「企定定睇佢哋做嘢被砸爛的物品有部是他購買，部分是拾執回來。他在辯方盤問下稱同意當日沒親眼見到任何人打爛其物品

控罪指，8名警員為62女，分別為警員郭展昇(30)、韓廷光(29)、梁飛鵬(29)、陳守業(27)、莫志成(25)、女警龐雋詩(29)、尹栢詩(25歲及警長林華嘉(44)。他們分別被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」、「對他人身體加以嚴重傷害」、「在公職中行為失當以」及「刑事損壞」共10項罪名案發在2020年2月，8名警員在深水埗通州街公園執行反罪惡行案件預計審訊20日。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受