8警涉屈無家者藏毒案　眾被告不作供不傳證人

8名警員被控4年前在深水埗通州街公園砸爛露宿者家當，誣衊露宿者藏毒案件，今(29日)在區域法院進入第12日審訊。法官張潔宜上周裁定各被告表證成立，眾人須就控罪答辯，惟辯方索取指示後指，8名警員均選擇不作供、不傳召證人。案件押後至4月30日作結案陳詞，期間各被告續准保釋。

8名涉事警員為6男2女，分別為警員郭展昇(30歲)、韓廷光(29歲)、梁飛鵬(29歲)、陳守業(27歲)、莫志成(25歲)、女警龐雋詩(29歲)、尹栢詩(25歲及警長林華嘉(44歲)，分別被起訴「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」、「對他人身體加以嚴重傷害」、「在公職中行為失當以」及「刑事損壞」共10項罪名。涉案日期為2020年2月4日至5月21日期間。

案發在2020年2月，8名被控警員在深水埗通州街公園執行反罪惡行動，根據警長林華嘉的記事冊，越南裔露宿者黎民十當時在帳篷準備吸毒，警員隨即將他拉出來，並在附近長椅發現內藏懷疑毒品的黑色膠盒和冰壺，警員莫志成和尹栢詩的記事冊，指露宿者黎民十右手拿著黑色膠盒。

惟控方在開案陳詞提到，閉路電視拍到的黎被拉出來時，手上並無任何東西，警員附近一個櫃內發現「白色物件」，放入黑色膠盒中，期間警員陳守業拿著紅色袋走向鏡頭，之後鏡頭被遮住，同時閉路電視亦拍到警員梁飛鵬嘗試爬上欄杆遮掩鏡頭，女警龐雋詩就用濕紙巾拋向鏡頭，惟不成功。而且同日行動中，控方指警員郭展昇等涉嫌襲擊另一名無家者，導致他肋骨斷裂，當日警員韓廷光目擊但沒有阻止。法官張潔宜上周聽罷控辯雙方作供後，裁定各被告表證成立。