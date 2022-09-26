8警涉毀露宿者家當兼誣衊藏毒　一被告要求傳召一警長作供遭拒

警方前年兩次在深水埗通州街公園進行掃蕩，有8名警員涉嫌遮蓋閉路電視鏡頭、砸爛露宿者家當，以及在記事冊誣衊露宿者藏毒等。其中3名男警涉向露宿者施襲，現場另一名男警涉袖手旁觀，其中一名受害露宿者「阿十」事後，更在囚室內自殺身亡。相關警員分別被起訴，作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為、對他人身體加以嚴重傷害、在公職中行為失當以及刑事損壞共10項罪名，所有被告擬不認罪，案件將在西九龍裁判法院處理，並於10月開審。

一警要求傳召一警長作供遭拒

惟其中一名涉案警長林華嘉，今(26日)向法庭提出申請，要求法庭指示控方傳召一名警長作證，以供辯方盤問。惟法官張潔宜考慮到，控方不曾將該警長列入證人列表，也不打算倚賴其證供，加上辯方亦確認可透過證人傳票傳召該警長，故拒絕申請。

8名被告為男警長林華嘉(44歲)、男警郭展昇(30歲)、男警韓廷光(29歲)、男警梁飛鵬(29歲)、女警龐雋詩(29歲)、男警莫志成(25歲)、女警尹栢詩(25歲)以及男警陳守業(27歲)。

8名警員共被起訴10項罪名

案情指，其中4項控罪涉及2020年2月4日的掃蕩行動中，梁飛鵬及龐雋詩同被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；林華嘉及陳守業被控另一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，與遮蓋閉路電視攝錄鏡頭有關；郭展昇、梁飛鵬及陳守業被控對他人身體加以嚴重傷害，涉及傷害男子阮文山；韓廷光被控在公職中行為失當。

另外3項控罪發生於同年2月4日至5月21日，林華嘉、莫志成、尹栢詩各被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，涉及作出虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷Le Van Muoi(即露宿者「阿十」)。

餘下3項控罪與同年2月24日的行動有關，郭展昇被控兩項刑事損壞罪，涉及損壞阮文山的膠箱，和屬於不知名者的罐頭等；韓廷光被控在公職中行為失當罪。