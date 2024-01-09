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2024-01-09 13:49:07

8警涉襲無家者屈藏毒案開審　控方：閉路電視所拍與警員供詞不符

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西九龍裁判法院。(資料圖片)

西九龍裁判法院。(資料圖片)

8名警員被控4年前涉嫌砸爛露宿者家當，以及在記事冊誣衊露宿者藏毒案件，今日(9日)開審，他們否認妨礙司法公正、公職行為失當等10項罪。控方在庭上開案陳詞說閉路電視拍到影像與警員的供詞不符。

控罪指，8名涉事警員為6男2女，分別為警員郭展昇(30歲)、韓廷光(29歲)、梁飛鵬(29歲)、陳守業(27歲)、莫志成(25歲)、女警龐雋詩(29歲)、尹栢詩(25歲及警長林華嘉(44歲)，分別被起訴「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」、「對他人身體加以嚴重傷害」、「在公職中行為失當以」及「刑事損壞」共10項罪名案件預計審訊20日。

案發2020年2月   8被告在通州街公園執勤

案發在2020年2月，8名被控警員在深水埗通州街公園執行反罪惡行動，根據警長林華嘉的記事冊，越南裔露宿黎民十當時在帳篷準備吸毒，警員隨即將他拉出來，並在附近長椅發現內藏懷疑毒品的黑色膠盒和冰壺，警員莫志成和尹栢詩的記事冊，指露宿者黎民十右手拿著黑色膠盒。

惟控方在開案陳詞提到，閉路電視拍到的黎被拉出來時，手上並無任何東西，警員附近一個櫃內發現「白色物件」，放入黑色膠盒中，期間警員陳守業拿著紅色袋走向鏡頭，之後鏡頭被遮住，同時閉路電視亦拍到警員梁飛鵬嘗試爬上欄杆遮掩鏡頭，女警龐雋詩就用濕紙巾拋向鏡頭，惟不成功。而且同日行動中，控方指警員郭展昇等涉嫌襲擊另一名無家者，導致他肋骨斷裂，當日警員韓廷光目擊但沒有阻止。

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珍惜生命｜露宿者事後小欖囚室自殺亡

至於案件中被8名警員涉嫌毆打及被控藏毒的露宿者黎民十，事後因藏毒被判入小欖精神病治療中心，最終在囚室內自殺身亡

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