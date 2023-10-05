8.8萬公屋戶本月起須申報有否持有本地物業　田北辰指可即時以科技調查物業交易

房委會本月收緊「富戶政策」，住滿2年至9年的8.8萬公屋戶會收到申報表，填報在港是否持有住宅物業。房署過去抽查公屋租戶的入息及資產申報表比例較低，今次再增申報表格，房署署長羅淑佩指會以現有人手處理抽查，未來亦會研究使用科技打擊濫用公屋。立法會議員田北辰指，房署應以大數據科技，毋須等待申報授權，可即時核對公屋戶的物業交易情況，而如房署抽查後發現濫用情況嚴重，下一階段需加大人手處理。

打擊濫用可收回公屋數目難一概而論

新「富戶政策」下，房署本月3日起向8.8萬戶住滿2至9年的公屋戶經郵箱發出申報表格，日後公屋戶入住2年後須每隔2年申報一次，包括持續居住單位、遵守居住情况相關的租約條款、授權房委會可向有關政府部門及公私營機構查核租戶資料，住戶需要11月底前交回。房署會於每年4月及10月要求公屋戶申報，預計分5批、至2025年10月完成向80萬公屋戶發出首次申報表。

房署上年度透過打擊濫用公屋收回2,200個單位，房署署長羅淑佩指，今次可收回的單位數目難一概而論，收回單位過程亦沒有一定時間，若住戶離開香港數個月，事後仍可聯絡房署解釋，房署仍可酌情處理，若住戶執意不申報，情況嚴重便可終止租約，期望今次申報可起阻嚇作用。而針對不同濫用情況，房署調查時間亦有不同，例如丟空單位的情況，房署觀察期一般為3至4個月，如單位作非法用途，一經證明，房署便可以馬上向租戶發出遷出通知書。