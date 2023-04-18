80名大灣區醫療人才抵港 范鴻齡︰經驗豐富 語言溝通無問題

為解決香港醫護人手短缺問題，醫管局推出「大灣區醫療人才交流計劃」，首批內地醫護近日分批來港；約80名廣東省醫護人員昨乘高鐵抵港，醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞在高鐵西九龍站迎接。范鴻齡稱，來港的護士平均經驗達8年，中英文都沒問題，並需要接受臨床及理論培訓。

約80名廣東省醫護人員昨抵港，連同早前已抵港的七名醫生及兩名中醫專家，以及另一位將於今日(18日)來港的中醫專家，在未來約一年內在港工作。其中70名來港護士將安排到醫管局7聯網內不同醫院交流，互相學習彼此的護理專業知識及臨床工作；至於十名醫生已獲香港醫務委員會批准有限度執業註冊，將到九龍中、九龍西及新界西醫院聯網的醫院參與臨床工作。3名中醫專家會在不同醫院參與中西醫協作的臨床培訓工作。

隨團到港的廣東省衛健委代表楊波表示，部分到港醫護去年第五波疫情曾來港援助抗疫。她說，希望能夠通過這個平台，加深粵港兩地未來在醫療衛生更多領域的合作和交流，提升大灣區醫療水平。