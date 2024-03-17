80名市民獲頒好市民獎 6人拯救西貢海域遇險者獲頒「全年好市民獎」

「好市民頒獎典禮2023」今日(17日)在灣仔會展舉行。今年共有80名市民獲嘉許，表揚他們在罪案發生時見義勇為的英勇行為。此外，今年共有7間機構獲評選為「好機構獎」。今年最年輕的得獎者為一名17歲的學生，她在一宗風化案發生時暗中拍下罪證，為警方提供重要證據；最年長得獎者則為84歲婆婆，她在一宗電話中配合警方行動，令警方成功拘捕騙徒。
警務處處長蕭澤頤表示，「好市民獎」已踏入51個年頭，有賴市民的英勇行為，協助警方撲滅罪行。他又特別提到，今年有11名保安員及3名的士司機獲獎；其中3名保安員見大廈住戶神色有異，主動上前關心，最終識破騙案，免住戶損失畢生積蓄。至於3名的士司機則見疑即報，協助拘捕非法入境者。
此外，今屆有6人獲頒「全年好市民獎」。2022年9月，多名市民在西貢海域進行水上活動時，天氣急轉直下。警方在短時間內接獲多宗有人墮海及船艇翻沉的報案。6名船長見義勇為，分別自發駕船出海拯救遇險人士，最終救起37人。
7機構助宣傳防罪防騙獲頒「好機構獎」
今屆「好市民獎勵計劃」共有19間機構獲提名角逐「好機構獎」，最終大會評審選出7間機構，表揚其致力支持警隊宣傳防騙防罪信息及偵查罪案，與警方攜手合作推動「好市民精神獎」。7間機構分別為華潤(集團)有限公司、香港的士小巴商會、瑰麗酒店集團、中石化(香港)有限公司、香港青年協會、銀聯國際香港分公司， 以及眾安銀行有限公司。