80塊加熱板藏3.6億元冰毒　3男先後被捕

海關表示，經風險評估及情報分析，海關鎖定一個20呎海運貨櫃，打開後發現80塊加熱板表面金屬片有重新裝嵌痕跡，拆開後發現有一層相信用作隔熱的棉質物料，後在物料內再發現一塊錫紙包裝的白色可疑晶體，整齊地藏於加熱板上扮成部件，經快速測試證實為冰毒，一名67歲、負責提取貨物男司機即場被捕。

展開 3 星期全天候監控行動

海關發現貨物將送到元朗偏遠倉庫作儲存，於是展開3星期全天候監控遞送行動，直到上周六(1日)，物流倉庫收到指示將貨物送到荃灣一工廈地下停車場，當日未有人前來簽收，前日(3日)下午約5時，45歲、報稱司機的男子將貨物運到附近一倉庫，人員隨即上前將他拘捕。同日晚上再於荃灣區拘捕一名35歲、報稱物流業職員男子，負責操控貨物流向及指示收貨過程。兩人將會被落案起訴「販運危險藥物」罪。

海關表示，從這宗案件看到販毒集團成員精心謀劃，極具耐性，以精密方式偷運毒品進入本港，之後再利用多重屏障方式，刻意模糊貨物的來源和去向，逃避偵查，但海關最終將他們繩之以法。