80後藝術家任哲高才通來港 冀帶中國文化走出去

政府「搶人才」新設的「高端人才通行證計劃」推出3個月以來，反應熱烈；截至2月底收到超過14,000份申請，當中已批核近9千申請。來自北京的80後藝術家任哲是其中一名獲批人士，矗立在交易廣場巨形雕塑「雲端」便是其代表作之一。他認為香港面向國際，是中西文化交匯之地，能更有效地透過作品輸出中國傳統文化，「希望未來能把內地和香港的文化融合，形成更強大的中國文化。」

畢業於清華大學美術學院雕塑系的藝術家任哲，於1983年出生，是在新世代成長的雕塑新銳。他自言從小就喜歡中國文化和雕塑，二十多年雕塑生涯一直希望將中國傳統文化融入其作品並傳揚世界。選擇來港拓展藝術事業的誘因，亦是看中本港中西薈萃的背景，並讚揚本港推廣和宣傳藝術文化出色，「香港是國際化的都市，四方八面的人都會來香港，這邊也有很多收藏家，給我很大的支持。」

任哲曾在2011年及2017年來港設展，當時只能申辦僅7天逗留期的旅遊簽證，上月成功透過高才通獲批來港的他指，日後將有更多機會及時間留港，與其他藝術家交流。他形容整個申請程序簡單輕鬆，只需2、3日便獲批。 任哲的作品主要以武術或武俠為主題，他表示喜歡把其哲理融入作品中。其中於2017創作，並在同年佇立在交易廣場的作品「雲端」是其代表作之一；他指作品强調的是突破自我的過程，「這是一個太極動作，看似兩個人在博弈，實際是同一人。寓意人不斷超越自我就能上到雲端，到了雲端之上，再沒對手，對手仍是自己。」

預告明年辦金庸作品展

此外，任哲亦定義自己為一名翻譯者，「我覺得好的藝術家就是用他自己的語言，重新去翻譯文化……來香港後，這裏的文化也變成了我翻譯的一部分，希望可以把這些很好的文化，透過香港的平台走出去。」他預告明年將會在港舉辦有關金庸武俠小說的雕塑展覽，未來亦期望政府可推動中港更多文化藝術交流。

高才通主要面向高學歷和高收入人士，獲批者可在未來24個月內體驗香港的工作和生活。根據勞福局資料，計劃由去年12月28日推出，截至今年2月28日，共接獲14,240宗申請，其中8,797宗已獲批，男性申請者佔近六成。年齡方面，18至30歲的申請人佔五成，31至40歲的佔三成，41至50歲則有一成四，51至60歲以上的申請只佔少數。