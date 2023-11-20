8000人參加港珠澳大橋半馬 主辦方：會全面評估檢討今屆不足

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松昨早舉行，約8,000人參與；期間17名跑手不適，3人因輕微熱衰竭、中暑和扭傷需送院，情況不嚴重。有參賽者指場內設施須改善，包括洗手間數量不足及水站未有提供食物等。籌委會主席楊世模稱，主辦方將全面評估今次整體安排，檢討下屆如何優化時間安排，亦會考慮於起點附近增加更多洗手間，及於水站增設香蕉等食物。

賽事分為半馬挑戰組、半馬1組和半馬2組，同場上演首屆東亞半馬錦標賽。除海內外專業跑手參與，亦有來自8個國家的海外特邀跑手，以及7個東亞國家及地區的東亞半馬拉松錦標賽跑手，影星周潤發亦有參與。政務司長陳國基和入境處長郭俊峯等嘉賓主持起步禮鳴槍。

賽事路段屬禁區機會難得

有參賽者指，賽事路段屬禁區，平日難有機會腳踏此地，故機會難能可貴；亦有跑手指，賽道環境優美，昨日氣溫宜人，不太熱又不太冷，跑得舒適。首名完成本地男子組挑戰賽的紀嘉文以1小時09分23秒到終點，他表示，在大橋比賽感覺新鮮，整體感覺不錯，但認為大會可以優化時間安排、洗手間及水站數量等，「至於橋面不少路段接駁位空隙較大，選手需自行跨過，有機會造成危險，大會應加以處理，確保參賽者安全。」