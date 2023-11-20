熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-20 04:30:55
日報

8000人參加港珠澳大橋半馬 主辦方：會全面評估檢討今屆不足

分享：
港珠澳大橋半馬拉松

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松昨早舉行。

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松昨早舉行，約8,000人參與；期間17名跑手不適，3人因輕微熱衰竭、中暑和扭傷需送院，情況不嚴重。有參賽者指場內設施須改善，包括洗手間數量不足及水站未有提供食物等。籌委會主席楊世模稱，主辦方將全面評估今次整體安排，檢討下屆如何優化時間安排，亦會考慮於起點附近增加更多洗手間，及於水站增設香蕉等食物。

圖︰陳奕釗

Ad Block
港珠澳大橋半馬拉松

8,000人參加港珠澳大橋半馬拉松。

賽事分為半馬挑戰組、半馬1組和半馬2組，同場上演首屆東亞半馬錦標賽。除海內外專業跑手參與，亦有來自8個國家的海外特邀跑手，以及7個東亞國家及地區的東亞半馬拉松錦標賽跑手，影星周潤發亦有參與。政務司長陳國基和入境處長郭俊峯等嘉賓主持起步禮鳴槍。

賽事路段屬禁區機會難得

有參賽者指，賽事路段屬禁區，平日難有機會腳踏此地，故機會難能可貴；亦有跑手指，賽道環境優美，昨日氣溫宜人，不太熱又不太冷，跑得舒適。首名完成本地男子組挑戰賽的紀嘉文以1小時09分23秒到終點，他表示，在大橋比賽感覺新鮮，整體感覺不錯，但認為大會可以優化時間安排、洗手間及水站數量等，「至於橋面不少路段接駁位空隙較大，選手需自行跨過，有機會造成危險，大會應加以處理，確保參賽者安全。」

港珠澳大橋半馬拉松

部分跑手「急急」在路邊小便。

流動廁所供不應求

有跑手亦認同須改善場內設施，如獨立流動廁所供不應求，大批跑手排隊等候如廁，部分男跑手更直接在路邊小便。有女選手則指，等候如廁用了20分鐘，擔心錯過自己開跑時間。

楊世模表示，留意有跑手指流動廁所不足等問題，解釋賽事路段屬於禁區範圍，完成活動後要盡快交還政府，增設過多設施，牽涉增加場地布置時間。主辦方會於完成整個賽事後進行全面評估，檢討下屆可如何優化。對於有參賽者指橋面路段接駁位空隙較大，有機會出現危險。他表示，路面情況並非主辦方可控範圍，但會提醒跑手多加留意，避免發生意外。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受