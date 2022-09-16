81歲婦墮電騙險失380萬 「特務」港漂內地生及時報警阻罪案

假冒官員電話騙案本港屢見不鮮，港漂學生經常中招。本月初一名剛來港升學的內地大學生收到假冒衛生署的電話，指他違反防疫措施，其後轉駁至自稱內地公安人員。騙徒要求他提供銀行資料，並以「特務」身份協助同樣被指涉及刑事案件的婆婆購買電話。該名內地生其後心感有異，遂在警方設立的「港漂報案室微信群組」求助，最終成功阻截集團騙去婆婆戶口內的380萬元。

小潘(左)表示他初來埗到，很少留意本地新聞，幸得同學小魏(右)提醒事件疑似騙案，向警方求助。

今年首半年，警方共接獲786宗電話騙案，涉款4.04億，其中與疫情有關的電騙，例如假冒衛生署、被指違反抗疫指引等共183宗，損失金額約1.94億元。警方指，騙徒常會冒充衞生署，以不同藉口訛稱受害人牽涉不同類型的刑事案件，例如違反抗疫指引、非法運送疫苖等。騙徒之後將電話轉駁至另一名假冒公安的騙徒，訛稱受害人干犯內地洗黑錢罪行，須交出「保證金」洗脫嫌疑。

礙於防騙資訊不足，大學內地生小潘亦幾乎中計，他於今年8月來港升學，9月初收到「+852」開首的假冒衛生署電話，指他曾到高危地區須隔離7日，他否認後騙徒遂訛稱他身份或被盜用，須公安調查後發出證明，免除隔離。電話其後轉駁至「廣東省公安」。小潘不虞有詐按騙徒要求交出個人和銀行資料，「我當時戶口上並沒有很多錢，且剛繳學費，於是假公安就讓我為他們做『特務』，並告訴我『這是為國家辦事』。」

另一邊廂，81歲的陳婆婆6月底亦被同一詐騙集團以同樣手段操控，又威脅她不能對外說，否則「後果自負」。騙徒其後要求她購買一部全新電話，以方便聯絡及作查案保密之用，由於陳婆婆不懂購買，騙徒遂派出「特務」小潘，於9月8日帶婆婆到旺角買新手機。

不過，小潘購買手機後「感覺不妥」，告訴同為港漂的大學同學小魏後，疑為騙案，遂在「港漂報案室微信群組」向警方求助，最終同日晚上警員找到小潘和陳婆婆，帶領他們到觀塘警署報案。協助2人報案的東九龍總區防止罪案組警員曾子陽表示，由於陳婆婆已向騙徒披露銀行資料，幸好及時阻止，才能保住她約380萬港元存款。

東九龍總區防止罪案辦公室的「港漂報案室微信群組」於去年12月正式啟用，24小時運作，有超過1,800名內地留學生成員。截至昨日，警方共接獲約800個與電騙有關的查詢，並成功阻截5宗懷疑電騙，涉約800萬港元，5名事主均沒有損失。警方希望開設有關微信群組，能加强內地留學生群體資訊流通性，大家互相提醒，未來亦打算把類似平台擴展至其他群體，保護市民財產。