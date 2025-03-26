81歲老婦患罕見癌症 聘印傭照顧反遭綁手塞口疑被虐（有片）

一名印傭疑虐待患癌老婦。 社交專頁流傳一條長13分鐘、題為「惡毒印傭虐待八旬老病婦」的CCTV片段。從影片可見，一名外傭疑為老婦換尿片遭拒，多次嘗試用力將老婦雙手往胸口壓，大力推其大腿，猛推床邊護欄、用毛巾及瑜珈繩綑綁雙手，甚至用毛巾塞口，老婦亦伸手踢腳反抗，雙方互相指罵、糾纏近22分鐘，外傭始終無法得手，再次用力控制雙手，老婦於是咬外傭的手，外傭遂用毛巾塞其口，糾纏了近22分鐘。

老婦的女兒接受傳媒訪問時表示，81歲母親去年患罕見淋巴腦癌，留院治療7個月後於去年底出院，惟行動大不如前，於是聘請一名57歲印傭幫手照料，今年年初四正式開工，負責煮飯、清潔、洗衣服、倒垃圾等。至上周一（17日）回家發現母親嘴角有血跡、右手虎口瘀傷，母親又指整隻右腳疼痛，她聞言覺得可疑，遂通知胞弟翻查閉路電視錄影，結果發現她離家期間，印傭懷疑虐待母親，兩姐弟當晚解僱印傭，要求她即時離開，翌日下午報警處理。警員接報後到場，翻查閉路電視錄影，將案件列襲擊致造成身體傷害，現正追緝一名印傭。