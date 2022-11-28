818未經批准集結案 黎智英梁國雄等7人罪成上訴

2019年8月18日維園流水式集會案，9人早前被裁定組織及參與未經批准集結罪成，判緩刑及入獄8至18個月不等。7人分別就定罪或判刑上訴，包括壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會主席李卓人，和社民連前立法會議員梁國雄等，高等法院早上開庭審理上訴許可申請。案件今日於高等法院上訴庭由副庭長麥機智、上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴席前處理，審訊預計需時3日。

上訴庭副庭長麥機智指，案件重點在於「組織未經批准集結罪」控罪元素，指「組織」非技術性用字，希望申請上訴一方釐清，原審法庭判決有何錯誤。