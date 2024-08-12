熱門搜尋:
日本地震 自助餐優惠 巴黎奧運 FINNIE 鬼節 香港小姐2024 PARK SEASONS 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-12 10:33:00

818流水式集會案｜黎智英等7人未經批准集結罪成　終院駁回上訴維持定罪(更新)

分享：
818流水式集會案｜李柱銘今日在終審法院聽取裁決。(蘇文傑攝)

818流水式集會案｜李柱銘今日在終審法院聽取裁決。(蘇文傑攝)

【8月12日更新】2019年8月18日反修例事件期間，民陣在維園舉行流水式集會，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7名民主派人士被指參與未經批准集結罪成，上訴至終審法院，要求解釋行使和平集會的憲法權利。終審庭今(12日)頒下裁決，一致駁回7人上訴，維持定罪。

7名上訴人士包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。原審裁定他們「組織」及「參與」未經批准集結2罪罪成，上訴後獲撤銷「組織」集結定罪，今次就「參與」罪上訴至終院。吳靄儀在散庭後表示今次的裁決非常重要，但未有時間詳細研究判詞，不適合作出任何評論。李柱銘亦指沒有評論。

adblk5

因應早前撤銷組織定罪及判刑，黎智英由原本被判囚12個月獲減刑至9個月；李卓人則由原被判囚12個月獲減刑至6個月；梁國雄原被判囚18個月獲減刑至12個月；何秀蘭原被判囚8個月獲減刑至5個月。至於李柱銘、何俊仁、吳靄儀則獲判處緩刑兩年。

818流水式集會案｜李柱銘今日在終審法院聽取裁決。(蘇文傑攝) 818流水式集會案｜吳靄儀在終審法院聽取裁決。(蘇文傑攝) 818流水式集會案｜「長毛」梁國雄之妻陳寶瑩在現場聽取裁決結果。(蘇文傑攝) 818流水式集會案｜黎智英等7人被指「組織」及「參與」未經批准集結，早前上訴後獲撤銷「組織」集結定罪。(資料圖片) 終審法院。(資料圖片)

黎智英等7人未經批准集結罪成　下周一宣布上訴判決

【8月8日更新】2019年反修例事件期間，民陣於8月18日在維園舉行流水式集會，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7名民主派人士，早前被裁定參與未經批准集結罪成。惟被告不服提出上訴，終審法院下周一會宣布判決。

adblk6

7人早前上訴至終審法院，解釋行使和平集會的憲法權利，指當日遊行絕對和平。上訴方質疑當局按《公安條例》執法不符合相稱性，是過分干涉言論及集會自由。案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官廖柏嘉審理。

上訴後獲撤銷「組織」集結定罪

7名上訴人依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。原審裁定他們「組織」及「參與」未經批准集結2罪罪成，上訴後獲撤銷「組織」集結定罪，今次就參與罪上訴至終院。

adblk7
全球生活成本排名2024｜香港同新加坡排第幾？（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第10名：美國洛杉磯（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第9名：巴哈馬拿騷（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第8名：英國倫敦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第7名：美國紐約（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第6名：瑞士伯恩（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第5名：瑞士巴塞爾（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第4名：瑞士日內瓦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第3名：瑞士蘇黎世（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第2名：新加坡（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第1名：香港（am730製圖）

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票   ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️