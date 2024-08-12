818流水式集會案｜黎智英等7人未經批准集結罪成　終院駁回上訴維持定罪(更新)

【8月12日更新】2019年8月18日反修例事件期間，民陣在維園舉行流水式集會，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7名民主派人士被指參與未經批准集結罪成，上訴至終審法院，要求解釋行使和平集會的憲法權利。終審庭今(12日)頒下裁決，一致駁回7人上訴，維持定罪。

7名上訴人士包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。原審裁定他們「組織」及「參與」未經批准集結2罪罪成，上訴後獲撤銷「組織」集結定罪，今次就「參與」罪上訴至終院。吳靄儀在散庭後表示今次的裁決非常重要，但未有時間詳細研究判詞，不適合作出任何評論。李柱銘亦指沒有評論。