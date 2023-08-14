818流水式集會案｜黎智英等7人獲撤銷組織非法集結定罪　參與非法集結維持原判 (更新)

黎智英 何秀蘭獲減刑3個月 李卓人梁國雄獲減刑半年

早上高等法院外保安明顯加強，通往法院天橋有10多名軍裝和便衣警員駐守，法院外金鐘道有警車停泊。上訴庭指，7人組織未經批准集結罪上訴得直，撤銷該定罪及判決，部分原先無獲緩刑的被告，其中黎智英獲減刑3個月，即刑期由12個月減至9個月；何秀蘭亦獲減刑3個月，即刑期由8個月減刑至5個月；李卓人刑期由12個月減至6個月；梁國雄刑期由18個月減至12個月。惟上訴庭駁回他們「參與集會」上訴。

上訴方表示，集會由民陣籌辦，無證據顯示各被告達成協議或曾參與任何事前準備工作，亦沒有證據證明涉案「流水式集會」屬未經批准的公眾遊行，7人只是協助和平疏散人群。律政司則反駁有關說法，指7人一直帶領群眾遊行至中環遮打花園，在高叫口號時亦有群眾和應。

原案共有9名被告，依次為黎智英、李卓人、梁國雄、區諾軒、何秀蘭、吳靄儀、何俊仁、李柱銘及梁耀忠，當中區諾軒和梁耀忠早前已認罪，其餘7人早前被裁定組織及參與未經批准集結罪成，分別判緩刑及入獄8個月至18個月不等。