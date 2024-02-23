818流水式集會案｜黎智英等7人獲撤銷「組織集結」罪　終院駁回律政司上訴許可

2019反修例期間，民陣於8月18日在維園舉行流水式集會，其後黎智英、李柱銘等7名民主派人士，經審訊後被裁定「組織」及「參與」未經批准集結兩罪罪成，惟被告不服提上訴，早前上訴庭裁定7人「組織集結」上訴得直，撤銷定罪，而「參與集結」罪則維持定罪。律政司與被告方均不服決定，提出終極上訴，今(23日)向終院提出上訴許可申請。終院聽罷律政司一方陳詞，駁回其申請。

7名被告包括黎智英、李柱銘、吳靄儀、何俊仁、李卓人、梁國雄及何秀蘭，被控在2019年8月18日在維園參與流水式集會，惟遊行遭警方反對，原審裁定他們組織及參與未經批准集結罪成，分別判緩刑或監禁8至18個月，上訴後獲撤銷「組織集結」定罪，控辯雙方再申請終極上訴許可，案件由常任法官李義、霍兆剛及林文瀚處理。

律政師一方陳詞指，被告帶頭遊行，其中被告李卓人用大聲公叫口號，其他人亦有做手勢示意，認為毋須考慮何人為遊行集會召集人，各被告自發控制遊行隊伍，引領群眾離開維園，在隊頭帶領遊行，指引路向，可視為一種「組織集結」方式。

惟法官認為眾被告或有角色帶頭起步，但此角色與《公安條例》中「組織」意思有異，律政師就認為或會造成法律漏洞，如原有組織者缺席，有人自發控制遊行，法律卻無法將其繩之於法，惟法官反駁案中組織者民陣亦在場，最終聽罷律政司一方陳詞後，決定駁回其上訴申請。