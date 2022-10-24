84%長者照顧者冀獲服務支援多於資助 婦聯倡盡早定「照顧者為本」福利政策

人口老化令安老服務壓力愈來愈大，香港婦聯調查發現，約九成長者照顧者希望獲得各方面支援，84%人認為，為長者提供日間暫託、家居照顧、家訪和護送服務，或為全職長者照顧者提供照顧培訓、情緒支援服務最有幫助。婦聯希望當局盡早針對照顧者推出福利政策。

近兩成人冀長者日間暫託服務

調查結果發現，有91%受訪者贊成政府為全港全職長者照顧者提供每月津貼，當中有30%認為津貼能減輕經濟負擔、22%認為可幫助減輕壓力，有14%人認為現時政府對長者的津貼太少。但問及甚麼支援最有幫助，則19%人認為是為長者提供日間暫託服務、18%為長者提供家居照顧服務、為全職長者照顧者提供照顧培訓、為全職長者照顧者提供額外津貼、及為長者提供津貼家訪和護送服務則各有16%，15%人希望有情緒支援服務。

得16%人認為額外資助最有幫助

婦聯表示，結果反映大眾主流意見均是認同現時社會對長者照顧者的支援是嚴重十足，希望獲得支援紓緩壓力。而支援上，受訪者也較認同服務比額外津貼更有效，合共84%人認為服務支援最有幫助，得16%人認為額外津貼最有幫助。婦聯建議，政府應盡早制定「照顧者為本」福利政策，設數據庫理解他們需要以提供幫助；在人口老化問題持續，預料未來一個家庭需要照顧的長者人數只會有增無減，建議政府設立「隔代免稅額」，即除了現時的照顧者供養父母、祖父母、外祖父母可獲稅務減免之外，其所獲的稅務優惠可轉移到較年輕、日後將擔任照顧者的家庭成員身上，鼓勵年輕人肩負護老的使命。服務方面，婦聯希望當局增加社區日間暫託點、培訓課程，以及設立照顧者咖啡室關注照顧者身心靈健康。