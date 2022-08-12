85歲染疫婦離世 逢源護老院7院友染疫

本港昨增4,376宗確診，包括196宗輸入個案。再有6間老人或殘疾院舍出現個案，其中筲箕灣逢源護老院一連兩日共7名院友確診，有35名居附近的院友和3名員工要檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，居於院舍同一區域的7人均不能自理，需要他人幫助洗澡、餵食和照顧等，或引致傳播。

昨多一宗死亡個案，有血壓高和甲狀腺問題、未有接種新冠疫苗85歲老婦，上月19日因咳嗽往普通科門診求醫，留下的深喉唾液樣本翌日確診。她其後兩度獲醫管局護訊鈴聯絡時，都表示沒有不適、發燒，所有情況穩定。不過，她上月28日開始食慾不振，入院後病情惡化得很快，轉送深切治療部留醫後，延至前日不治。醫管局總行政經理關慧敏稱，由於患者最初無病徵，沒有處方口服藥，強調只會處方予有病徵患者。

醫管局：日增200入院者

關慧敏重申，確診者即使出現很輕微的病徵，也建議盡快求醫，又指部分人起初全無不適，但其後出現的病徵或不明顯，如胃口不好或感疲累等，形容病徵一出現便容易惡化得很快。她又稱，最近兩日都有逾200名患者新入院，較數星期前平均每日入院人數多數十人，形容情況令人擔心，其中昨日有逾半均是60歲或以上人士、20多人為3歲以下。另外，昨有231間學校呈報287宗師生陽性個案，有3間學校的個別班級需暫停面授課一周。