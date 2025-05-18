85%受訪家長曾歷至少一項虐待 或影響子女教育 團體促關注父母心理成長

《強制舉報虐待兒童條例》明年初生效，但許多家長仍對內容認識不足，部分人更因自身童年創傷，未能意識到部分管教行為可能對子女造成傷害。有調查指，童年逆境經驗在香港極為普遍，呼籲社會各界共同努力，打破跨代暴力的循環。
為了解家長成長過程對育兒的影響，和諧之家在前年4月至上月收集3,092份問卷，問題涵蓋精神虐待、身體虐待、性虐待、生理忽視、情感忽視、目睹家庭暴力、及家庭功能失調等10個童年逆境經驗（ACEs）類別，盼有助打破跨代暴力的循環。結果顯示，八成五受訪者表示至少經歷過一種ACEs，更有44%經歷過四種或以上；最常見的類別分別為精神虐待(65%)、身體虐待(53%)、情感忽視(52%)、目睹家庭暴力(43%)，以及遭受性暴力或傷害(11%)。
賽馬會跨步彩虹計劃主任陳沛恩解釋，數據反映高比例的成年人在童年時曾經歷不同形式和程度的身體或精神虐待，而不少文獻均指出，父母在管教子女時可能不自覺重複這些模式，出現跨代暴力的循環。
促社會介入助父母回顧及正視童年經驗
輔導心理學家劉嘉豪補充，若童年經常暴露在ACEs中，受害者的杏仁核、海馬體、及前額葉皮層等腦部發展或受影響，造成情緒調節能力受損、學習及認知困難、不健康人際關係等，並形成不良，應對行為模式；而照顧子女本屬高壓工作，如家長管教時未能調節自身情緒、了解子女需要，會增加成為施虐者或疏忽照顧等的機率，提高虐兒風險。
和諧之家認為，防止虐待兒童不僅需推廣正向教養方法，更需關注父母自身的心理成長；建議社會加強對跨代家庭暴力的預防和介入，幫助父母等人士回顧及正視童年經驗，從而學會接納和理解孩子、改善溝通及管教方式，建立充滿支持與關愛的親子關係，而非陷入壓力和內耗的循環。