85%受訪家長曾歷至少一項虐待 或影響子女教育 團體促關注父母心理成長

和諧之家議社會加強對跨代家庭暴力的預防和介入。(陳詠琳攝)

《強制舉報虐待兒童條例》明年初生效，但許多家長仍對內容認識不足，部分人更因自身童年創傷，未能意識到部分管教行為可能對子女造成傷害。有調查指，童年逆境經驗在香港極為普遍，呼籲社會各界共同努力，打破跨代暴力的循環。

為了解家長成長過程對育兒的影響，和諧之家在前年4月至上月收集3,092份問卷，問題涵蓋精神虐待、身體虐待、性虐待、生理忽視、情感忽視、目睹家庭暴力、及家庭功能失調等10個童年逆境經驗（ACEs）類別，盼有助打破跨代暴力的循環。結果顯示，八成五受訪者表示至少經歷過一種ACEs，更有44%經歷過四種或以上；最常見的類別分別為精神虐待(65%)、身體虐待(53%)、情感忽視(52%)、目睹家庭暴力(43%)，以及遭受性暴力或傷害(11%)。

賽馬會跨步彩虹計劃主任陳沛恩解釋，數據反映高比例的成年人在童年時曾經歷不同形式和程度的身體或精神虐待，而不少文獻均指出，父母在管教子女時可能不自覺重複這些模式，出現跨代暴力的循環。

