85%家長憂子女成長發展 逾四成稱疫情令親子關係惡化

全職主婦梁太(左一)形容兒子就像一面鏡子，反射了自己的壓力、情緒和行為。 (李朗僑攝)

疫情下家長與子女在家朝夕相對，但室外活動大減，形成困獸鬥的局面。有調查發現，八成半家長在第五波疫情期間，擔憂子女不同發展範疇，當中超過四成家長直言親子關係惡化。有家長指，疫下要花更多時間陪子女上網課和追趕學業進度，壓力和情緒均受影響。專家建議家長可透過正面思考、休息和尋求協助，均可改善親職壓力和親子關係。

香港賽馬會慈善信託基金主導推行，香港大學、香港小童群益會及香港基督教服務處聯合策動的「賽馬會童亮計劃」，今年5月以網上問卷訪問700名家長，85%人表示在過去兩個月擔憂子女成長發展，包括72%家長擔心子女學習進度，66%擔心會影響子女的社交發展，48%家長憂慮子女的身體健康。

72%家長憂子女學習進度

感到擔憂的家長中，逾四成認為他們與子女的關係在2至4月間、即第五波疫情嚴峻期間趨惡化。約65%稱既要處理家務和在家工作，又要協助子女網上學習而感到有壓力；63%指子女無聊在家，易有情緒或行為問題，影響親子關係；40%稱因未能外出令自身心情不好，與子女爭吵更頻繁。

全職主婦的梁太在疫情期間，與讀小一的兒子須在家朝夕相對，當中面對不少挑戰，如要花更多時間與兒子一同上網課，又要追趕學業進度，壓力和情緒均受影響。她直言這一代小朋友很聰明，作為家長也要增加技能，才能「見招拆招」，如設定規矩，提高兒子自理能力，方能減輕負擔。

城大社會行為科學系副教授許娜娜建議，家長面對壓力時可調整想法，嘗試正面思考；亦可休息一下，製造自己的時間(me time)，並培養健康和有規律的生活；有需要時可尋求學校、社區或社會組織協助。