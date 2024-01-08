858港版書轉粵普英有聲書　香港智能電子書庫進軍境外

電子書可打破地域界限，將本地出版帶到世界。目前逾60間香港出版社參與的「出版3.0－香港智能電子書庫」（「出版3.0」）已將858本香港出版的中文紙本書籍，轉換成逾4,000本中、英文電子書及廣東話、普通話及英語三語有聲書。「出版3.0」項目籌委會主席兼香港出版總會會長李家駒指出，現有逾4,000個成功轉換的書籍項目，「出版3.0」首階段算是「超額完成」，會爭取繼續營運「香港智能電子書庫」，在國際市場上開拓更多商機。

內地俄國阿拉伯出版社感興趣

「出版3.0」項目籌委會執行主席（常務）兼香港書刊版權授權協會總幹事黃燕如則指，「出版3.0」去年10月參與德國「法蘭克福書展」，在「騰飛創意—香港館」舉行了45次會議，當中包括OverDrive、RB Media和IG Publishing等全球電⼦書和有聲書平台，亦接觸了不少境外出版社，其中內地、俄羅斯及阿拉伯等地出版社對書庫中有關香港故事、文化遺產及心靈勵志的電子書及有聲書感到興趣。